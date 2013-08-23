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Firdevs Akın Kur'an Kursu Yaz Kursu Final Etkinliği

İki ay boyunca başarılı bir kurs gerçekleştiren Firdevs Akın Kur'an Kursu öğrencileri namaz surelerinin tamamını, ayetel kürsi ile öğrenilmesi zaruri olan pek çok duayı Kur'an Kursu hocaları Betül Uruş hocadan öğrendiklerini söylediler.

Firdevs Akın Kur'an Kursu Yaz Kursu Final Etkinliği
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Kocasinan ilçe müftülüğüne bağlı Firdevs Akın Kur'an Kursu hocalarından  Betül Uruş, yaz Kur an Kursunda program gereği  olarak İtikad, ibadet, Peygamber efendimizi hayatı olan siyer, ahlak ve Kur'an-ı Kerim i yüzünden okuma dersleri verdiklerini belirterek, "En hayırlınız Kur an ı öğrenen ve öğreteninizdir kelamı nebevisinin gereğini  başarılı ve verimli bir kurs sezonu ile gerçekleştirdiğimiz  için kursiyerler, aileleri ve hocalar olarak  mutluyuz" dedi.

GESİ PARKINDA PİKNİK.BİLGİ YARIŞMASI VE ÖDÜLLÜ FİNAL,

Firdevs Akın Kur an Kursu öğrencileri ve aileleri  Gesi Parkında önce bilgi yarışması yaptılar. Kurs hocasının itikad, ibadet,siyer ve ahlakla ilgili olarak gördükleri derslerden sorulara en fazla doğru cevabı verenlere çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca dualarda soruldu doğru okuyanlar dereceye girdi. Pikniğe katılan ailelerden sesi güzel olanlar pikniğe katılan çocuklara ilahi okurken yenen yemek ve yapılan duadan sonra kursiyerler piknik yaparak bol bol oynadılar.
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