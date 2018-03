Firdevs Akın Kur'an Kursu Yaz Kursu Final Etkinliği

Kocasinan ilçe müftülüğüne bağlı Firdevs Akın Kur'an Kursu hocalarından Betül Uruş, yaz Kur an Kursunda program gereği olarak İtikad, ibadet, Peygamber efendimizi hayatı olan siyer, ahlak ve Kur'an-ı Kerim i yüzünden okuma dersleri verdiklerini belirterek, "En hayırlınız Kur an ı öğrenen ve öğreteninizdir kelamı nebevisinin gereğini başarılı ve verimli bir kurs sezonu ile gerçekleştirdiğimiz için kursiyerler, aileleri ve hocalar olarak mutluyuz" dedi.



GESİ PARKINDA PİKNİK.BİLGİ YARIŞMASI VE ÖDÜLLÜ FİNAL,



Firdevs Akın Kur an Kursu öğrencileri ve aileleri Gesi Parkında önce bilgi yarışması yaptılar. Kurs hocasının itikad, ibadet,siyer ve ahlakla ilgili olarak gördükleri derslerden sorulara en fazla doğru cevabı verenlere çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca dualarda soruldu doğru okuyanlar dereceye girdi. Pikniğe katılan ailelerden sesi güzel olanlar pikniğe katılan çocuklara ilahi okurken yenen yemek ve yapılan duadan sonra kursiyerler piknik yaparak bol bol oynadılar.