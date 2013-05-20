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Firdevs Akın Kur'an Kursundan Gezi

Kocasinan Müftülüğüne bağlı Karpuzatan mahallesindeki Firdevs Akın Kur'an Kursu öğretmenleri, öğrenciler ve aileleri, Ürgüp, Göreme, Avanos, Keşlik, Soğanlı ve Yeşilhisar ilçesindeki tarihi ve turistik yerleri kapsayan bir tur düzenledi.

Firdevs Akın Kur'an Kursundan Gezi
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Haber: İhsan Görücü
Sabah saatlerinde 11.30 sıralarında kurs binasından hareket eden Firdevs Akın Kur'an Kursu öğrenci, öğretici ve aileleri ilk önce Ürgüp, göreme, Nevşehir, Avanos ta bulunan turistik yerleri ziyaret ettiler. Daha sonra Damsa Barajına geçen kafile orda piknik bol bol sohbet etme ve dinlenme imkanı buldu. Kocasinan Sürücü Kursu öğretmenlerinden Osman Aydın’ın rehberliğinde Keşlik, Soğanlı köyü ve Yeşilhisar’da da tarihi yerleri dolaşan kafile, geziye düzenleyen Kur’an Kursu öğretmenlerine teşekkür etti.

 

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