Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Fiyat rekabeti bereketi öldürür!”

Kayseri Ticaret Odası, 16. Meslek Komitesi Unlu sütlü gıda üretimi ve ticareti Mayıs ayı toplantısını gerçekleştirdi. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “Fiyat odaklı rekabet bereketi öldürür “dedi.

“Fiyat rekabeti bereketi öldürür!”
Gündem dâhilindeki konuların konuşulduğu toplantıda, sektör sorunlarına değinilerek haksız rekabeti önlemeye yönelik alınabilecek tedbirler üzerinde duruldu.
 
Toplantıya katılarak, üyelerin sorun ve taleplerini dinleyen Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy; “Aynı sektördekilerin mağdur olmayacağı şekilde tüketicinin menfaatine rekabetin olması güzel şey. Ancak mesleğe sonradan giren, sektörün yapısını, standartlarını bilmeyen kişiler ürünlerin fiyatıyla ve kalitesiyle oynayarak fiyat üzerinden haksız rekabet oluşturmaktadır. Bu durum fırıncı esnafını da tüketiciyi de zora sokmaktadır” dedi.
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.