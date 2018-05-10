“Fiyat rekabeti bereketi öldürür!”

Gündem dâhilindeki konuların konuşulduğu toplantıda, sektör sorunlarına değinilerek haksız rekabeti önlemeye yönelik alınabilecek tedbirler üzerinde duruldu.



Toplantıya katılarak, üyelerin sorun ve taleplerini dinleyen Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy; “Aynı sektördekilerin mağdur olmayacağı şekilde tüketicinin menfaatine rekabetin olması güzel şey. Ancak mesleğe sonradan giren, sektörün yapısını, standartlarını bilmeyen kişiler ürünlerin fiyatıyla ve kalitesiyle oynayarak fiyat üzerinden haksız rekabet oluşturmaktadır. Bu durum fırıncı esnafını da tüketiciyi de zora sokmaktadır” dedi.



