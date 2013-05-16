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Fiziksel Engelliler Derneğinden Emniyet'e Ziyaret

Türkiye Fiziksel Engelliler Derneği yetkilileri, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın’ı ziyaret etti.

Fiziksel Engelliler Derneğinden Emniyet'e Ziyaret
Türkiye Fiziksel Engelliler Genel Sekreteri Sabiha Dursun ve Basın Yayın Yöneticisi Ersin Çimen, Engelliler Haftası nedeniyle İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ı makamında ziyaret etti.
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