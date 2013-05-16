Türkiye Fiziksel Engelliler Genel Sekreteri Sabiha Dursun ve Basın Yayın Yöneticisi Ersin Çimen, Engelliler Haftası nedeniyle İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ı makamında ziyaret etti.
Fiziksel Engelliler Derneğinden Emniyet'e Ziyaret
Türkiye Fiziksel Engelliler Derneği yetkilileri, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın’ı ziyaret etti.
16 Mayıs 2013 Perşembe 12:06
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