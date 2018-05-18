Forum Kayseri Gençlik Festivali'ne ilgi

Ayrıcalıklı alışverişin merkezi Forum Kayseri'nin 12-13 Mayıs 2018 Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirdiği Gençlik Festivali, ilk gün saat 14.00'te La Théiére Sir'in unutulmayacak performansıyla start verdi. Festivale katılanlar saat 15.00'te Ebru Şallı'yla pilates yapma imkanı buldu. Ardından 5 Element jonglör gösterisi festival sahnesini renklendirirken, saat 20.00'de ünlü şarkıcı Ece Seçkin, yağışa rağmen konseri izlemeye gelen hayranları eşliğinde coşkulu bir performansa imza attı.
Festivalin ikinci gününde enerji zirve yaptı, Gece Yolcuları ve Dilara Koçak izleyenlerle buluştu!
Forum Kayseri Gençlik Festivali'nin ikinci günü olan 13 Mayıs Pazar, saat 14.00'te Moonstar Dance Academy'nin 14 dansçıyla, “Danstan daha fazlası” sloganıyla hazırladığı DNC+ gösterisiyle başladı. İnteraktif Zumba Fitness katılımcıları hareketlendirirken, saat 16.00'da Dilara Koçak sağlıklı beslenmenin sırlarını misafirlerle paylaştı. Yeniden sahne alan Moonstar Dance grubunun ardından saat 20.00'de izleyiciyle buluşan Gece Yolcuları, muhteşem bir performansa imza attı.
Kurum Haberi
Festivalin ikinci gününde enerji zirve yaptı, Gece Yolcuları ve Dilara Koçak izleyenlerle buluştu!
Forum Kayseri Gençlik Festivali'nin ikinci günü olan 13 Mayıs Pazar, saat 14.00'te Moonstar Dance Academy'nin 14 dansçıyla, “Danstan daha fazlası” sloganıyla hazırladığı DNC+ gösterisiyle başladı. İnteraktif Zumba Fitness katılımcıları hareketlendirirken, saat 16.00'da Dilara Koçak sağlıklı beslenmenin sırlarını misafirlerle paylaştı. Yeniden sahne alan Moonstar Dance grubunun ardından saat 20.00'de izleyiciyle buluşan Gece Yolcuları, muhteşem bir performansa imza attı.
Kurum Haberi