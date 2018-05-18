Forum Kayseri Gençlik Festivali'ne ilgi Tüm ziyaretçilerine yıl boyu kaliteli ve keyifli etkinlikler sunan Forum Kayseri'nin bu yıl 12-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği Gençlik Festivali, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Gençliğin enerjisine yakışır festivalde Ebru Şallı'yla pilates ve Dilara Koçak'la sağlıklı yaşam etkinlikleri katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilirken Ece Seçkin ve Gece Yolcuları da coşkulu sahne performanslarına imza attı.

18 Mayıs 2018 Cuma 10:44