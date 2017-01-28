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Forum’da kazandıran eğlence!

Şehrin çekim merkezi Forum Kayseri, alışveriş yaptıkça kazandıran kampanyalar düzenlemeye devam ediyor.

Forum’da kazandıran eğlence!
23 Ocak - 10 Şubat tarihleri arasında toplamda 250 TL ve üzeri alışveriş yapanlar, hediyelerle dolu odaya giriş davetiyesi almaya hak kazanacak.
Tahmin Et, Kazan! kampanyası kapsamında kurulacak odaya 11 ve 12 Şubat tarihlerinde girecek ziyaretçiler, belirlenen süre içerisinde odada bulunan ürünlerin toplam fiyatlarını tahmin etmeye çalışacak. Etkinlik sonunda ürünlerin toplam tutarına en yakın tahmini yapan ziyaretçi belirlenecek. Benzer tahminde bulunanlar olursa, en değerli ürün veya ürünlerin fiyatlarına en yakın tahminde bulunan yarışmacı, oda dolusu hediyeleri kazanacak.
10.00 - 22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek yarışmaya katılmak isteyen ziyaretçilerin fişlerini Danışma Masası’na onaylatması ve karşılığında katılım davetiyesi alması gerekiyor.
Kurum Haberi
 
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