Freni Patlayan Vinç Şarampole Uçtu

Kazada araçtan atlayan vinç sürücüsü ile bir yolcu yaralı olarak kurtuldu.



Edinilen bilgilere göre, Hisarcık yolunda meydana gelen trafik kazasında, Erciyes'ten şehir merkezi istikametine seyir halinde olan 38 07 522 plakalı vincin sürücüsü G.C. (31), aracın freninin patlamasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Vinci durduramayan G.C. ve yanında bulunan yolcu M.A.A. (41) araçtan atlayarak canlarını kurtarırken, vinç ise yaklaşık 25 metre yükseklikten şarampole uçtu. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan G.C. ve M.A.A., olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.



Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

