Furyalılar’dan ‘Doğru Türkçe’ etkinliği

20 Mayıs 2019 Pazartesi günü Furyalılar, yeni bir etkinlikle Kayserililerin karşısına çıktı. Dernek üyeleri Cumhuriyet Meydanı’nda bir tramvaya girerek, Türkçe’de doğru bilinen yanlış kelimelerin yer aldığı küçük kartonlara, kelimenin doğru ve yanlış halleri yazıldı ve tramvayın tutamaçlarına asarak dikkatlere sunuldu. Her etkinliklerine bir isim de koyan Furyalılar, tramvayda gerçekleştirdikleri bu etkinliğe ise ‘hayalvagonu’ adını koydular.







Furya Derneği gerçekleştirdikleri etkinlik hakkında şöyle açıklama yaptı: “Yaşam farkındalıktır diyerek yola çıkan Furya Derneği, şehrin meydanında faydalı işler yaparak ses olmaya devam ediyor. #şiirfuryası, #şehitlerhaftası ‘ndan sonra bu kez de #doğrutürkçe etkinliği ile Türkçe'nin doğru kullanımı için gereken öneme dikkat çekmek için doğru bildiğimiz yanlış kelimeleri kartonlara yazarak tüm tramvayı süsledik. Bu tramvay furyasının da artık bir ismi olsun dedik ve ismini “Hayalvagonu” koyduk. Furyalılar şehrin ulaşımını ayrıca önemsiyor çünkü şehirde yaşayan halkın dikkatini çekmek, fark edilmek ve farkındalık oluşturmak için uygun olduğuna inanıyor. Bu yüzden Hayalvagonun’a dönem dönem Kayseri halkı şahit olmaya devam edecek. Yeni Furya'larda görüşmek üzere.”







