Galip Koçer'e Hayırlı Olsun Ziyareti



Kayseri Gündem Gazetesi olarak Müftü Yardımcısı Galip Koçer’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.

Koçer, ziyarette yaptığı açıklamada, "Makam ve mevkiler geçici vazife bakidir. Ne mutlu Allah rızası için vazifesini layık şekilde yapma gayreti içinde olan din görevlisine, önemli olan makamdayken Allah rızasını gözeterek bilgiyi halka iletmek, güzel ve yaşanılır bir dünyanın inşası için gayret edebilmektir. Allah Teâlâ bizim anlatmamız gerekirken kürsüden anlatmadığımız bilgilerden sorguya çekecektir. Dolayısıyla bizler anlatarak Müslüman cemaatimizde dinleyerek inşallah güzel, huzurlu bir hayatı inşa etmeye çalışmakla yükümlüyüz. Allah, tüm noksan ve beşeri yetersizliklerimize karşın yardımcımız olsun. Kayseri Gündem Gazetesine, yaptığımız çalışmalara verdiği destek ve müftülük irşad faaliyetlerinden Kayseri halkını haberdar ettiği için çok teşekkür ederim "dedi.

Galip Koçerin Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tefsir dalında yapmış olduğu "Kur'an ı Kerim’ de Hz. Musa ve Firavun"konulu master çalışması kitap olarak basıldı. Müftü Yardımcısı Koçer’in ayrıca "800 soruda İslam" isimli kitabı da bulunuyor.

Haber: İhsan Görücü

