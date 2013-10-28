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Ganalı Öğrencinin Bayrak Gururu

Kayseri’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayrak törenine katılan Ganalı öğrenci, Türk bayrağını taşımaktan gururlu olduğunu söyledi.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Kayseri Uluslararası...

Ganalı Öğrencinin Bayrak Gururu
Kayseri’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayrak törenine katılan Ganalı öğrenci, Türk bayrağını taşımaktan gururlu olduğunu söyledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Kayseri Uluslararası Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okuyan El Hasan İdris, Atatürk Anıtı’nın önünde düzenlenen törende Türk bayrağını taşımakla görevlendirildi. Elindeki Türk bayrağına sarılarak basın mensuplarına poz veren İdris, Türk bayrağını taşımaktan gururlu olduğunu söyledi. Türk bayrağının manevi değerini hissederek taşıdığını belirten El Hasan İdris, “4 senedir Türkiye’deyim. Sınavı kazanarak buraya geldim. Türkçe’yi burada öğrendim. Müslüman bir ülkede bende Müslüman olduğum için mutluyum” dedi.

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