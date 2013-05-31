Gazeteci Hasan Bulu, Eşini Toprağa Verdi

Tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını yitiren Zehra Bulu’nun cenaze namazı öğle namazına müteakip Camii Kebir’de kılındı. Cenaze namazına Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, MHP İl Başkanı Mete Eke, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, çok sayıda gazeteci, Hasan Bulu ve Zehra Bulu’nun yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazında Hasan Bulu hayat arkadaşını kaybetmenin üzüntüsü ile göz yaşlarına hakim olamazken, Zehra Bulu kılınan namazın ardından Talas ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazında Hasan Bulu hayat arkadaşını kaybetmenin üzüntüsü ile göz yaşlarına hakim olamazken, Zehra Bulu kılınan namazın ardından Talas ilçe mezarlığında toprağa verildi.