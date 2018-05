Gazeteci Yunus Bekir anılacak

Kayseri Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Alim Gerçel, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, 3 Mayıs Türkçülük Günü etkinlikleri hakkında bilgiler verdi. Gerçel, "Türkçülük Günü 3 Mayıs 1944 tarihinde Türk Milliyetçilerinin komünizme 'Dur' dedikleri, o devrin dikta rejimine karşı protestolarını başlattıkları kutsal hareketin adıdır. Atatürk'ün ölümünden sonra, onun Türk milliyetçiliği ölçüsünde geliştirdiği devlet politikasına dinamit koymak isteyenlerin elinde patladığı, Hüseyin Nihal Atsız'ın önderliğinde bir gurup idealist Türk gençliğince başlatılan kutlu mücadele günüdür. Türk gençliğine utanılacak zulümlerin haksızlık ve şiddet hareketlerinin resmen başlatıldığı bir ibret tarihidir. Türkçülük daima hak, hürriyet ve millet menfaatinden yana olmuştur. Türkçülerin parolası, her şey Türk için, Türk'e göre, Türk tarafındandır” ifadelerini kullandı.

Gerçek, "3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla Kayseri Kültür ve Turizm Derneği tarafından her yıl olduğu gibi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Turan Mahallesi Muhtarlığı, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ve Merkezi Ankara'da bulunan Kayseri Turan- Sarımsaklı Kültür ve Turizm Derneği tarafından bir dizi programlar düzenlemektedir. İlki 3 Mayıs Salı günü, 1910 yılında Kayseri'de ilk Türkçe gazeteyi yayınlayan, Memleket Hastanesi ve 60'dan fazla okulun yapımında katkısı Olan Türkçü Gazeteci Yunus Bekir'in Melikgazi ilçesine bağlı Turan mahallesindeki mezarlığı başında saat 17'de yapılacaktır" diye konuştu.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da, "Yarın 3 Mayıs Türkçülük Günü'dür. Her yıl olduğu gibi 3 Mayıs dolayısıyla program düzenlendi. Bu programda, merhum Gazeteci Yunus Bekir de anılacak" dedi.

İHA-Kayseri Gündem