Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gazeteciler ağaç dikti

Talas Belediyesinin düzenlediği Ali Dağı Ağaçlandırma Projesi kapsamında, gazeteciler 50 ağaç dikti.

Gazeteciler ağaç dikti

Her hafta farklı meslek gruplarıyla ağaç dikimi gerçekleştirdiklerini ve bazen de gönüllü olarak ağaç dikimi yapmak için kendilerine müracaat eden vatandaşların olduğunu söyleyen Mustafa Yalçın, “Bugün farklı bir gün. Bizim hafta sonlarında yaptığımız Ali dağı ağaçlandırma projemize gruplar halinde misafirler davet ediyoruz. 2 hafta önceki çalışmamızda Kayseri’de görev yapan kafe sahipleri ile 100 ağaç diktik, geçen hafta meclis üyelerimizle diktik, ondan önceki hafta da bir cami cemaati kendiliğinden gelerek 100 ağaç dikmek istediklerini söylediler. Ağaçlarımız küçük değiller ve buranın iklimine hemen alışarak büyüyecek ağaçlar. Bildiğiniz gibi bilimsel bir açıklama var, tek bir iğne yapraklı çam ağacı bir dönüm elma ağacının verdiği oksijeni üretiyor. Bu nedenle biz burada Kayseri’nin nefes almasında en büyük görevi yapacak olan Ali dağında çam ağaçları tercih ediyoruz. Ziraat mühendisleriyle yaptığımız görüşmelerde, toprak tahlillerinde bu çıktı. Önümüzdeki günlerde başka meslek gruplarıyla ağaçlandırmaya devam edeceğiz. Yıllar öncesinde Büyükşehir ve Talas Belediyesi, bugün de bizler Ali dağının ağaçlandırılmasına ve dikilmiş olan ağaçlarımızın da sulamasına dikkat etmek zorundayız. Bakımı bize ait ve Kayseri’de isteyen herkes ağaç dikebilir. Burayı özel olarak sahiplenenler var. Burada emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.
Dikilen ağaçların üzerine hatıra olarak dikimi gerçekleştiren gazetecilerin isimleri yazıldı.

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerTALAS BELEDİYESİAli Dağı Ağaçlandırma ProjesiGazeteciAğaç Dikimi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.