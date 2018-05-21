Gazeteciler Cemiyetine ziyaret Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Sözcüsü Ahmet Taş ve KAYMOS Başkanı Tuncay Sabuncu Kayseri Gazeteciler Cemiyetini (KGC) ziyaret ederek Başkan Veli Altınkaya'yı tebrik etti.

Gönüllü Kültür Kuruluşları Sözcüsü Ahmet Taş ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren KGC Başkanı Altınkaya, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kudüs'teki zulme başta Suudi Arabistan ve Mısır olmak üzere İslam coğrafyasının duyarsızlığının yürek sızlattığını belirten Başkan Altınkaya; “İsrail yıllardır İslam coğrafyasında bir zulüm uyguluyor. Malesef adaletli olanın değil kuvvetli olanın haklı gibi bir algıyla karşı karşıyayız. Bu zulmü Filistin’de Müslüman kardeşlerimize, masum ve mazlum kardeşlerimize İsrail ve Amerika’nın uyguladığı zulmü bir kez daha lanetliyorum. O zulüm batı, Avrupa Birliği ve İsrail’in baskısı şüphesiz ki ciddi manada yüreğimizi sızlatıyor ama bir o kadar da İslam coğrafyasının duyarsızlığı başta Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere yüreğimizi daha da acıtıyor" ifadelerini kullandı.

Gönüllü Kültür Kuruluşları Sözcüsü Ahmet Taş ise, KGC başkanlığına seçilen Veli Altınkaya'yı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. 24 Haziran seçimlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Taş; "Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu yüzün üzerinde kurumdan oluşan bir platform. İçinde hayır kurumlarımız, işçi, memur sendikalarımız, eğitim derneklerimiz, turizm amaçlı farklı derneklerimiz var. Ama biz Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni de üyemiz olarak düşünüyoruz. Bizim fahri üyemiz, çünkü kamu hizmeti yapıyorsunuz ve bizim sesimizi topluma duyurmakta bizden daha çok etkensiniz. Emeklerinize sağlık, teşekkür ediyorum. Ülkemiz yeni bir seçime gidiyor, kısmet olursa Haziran’da hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçimleri var. Temenni ediyoruz ki milletini, vatanını seven, adaletli, dürüst insanların cumhurbaşkanı ve milletvekili olmaları; toplumun beklentilerine uygun icraatlar yapmaları" dedi. Bugün olağanüstü toplanacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısından Kudüs'teki vahşetin sona erdirilmesi için önemli kararların alınmasını umut ettiklerini belirten Taş konuşmasını şöyle sürdürdü;

"İsrail özellikle Aralık ayında Amerika’nın yeni seçilen ve özellikle Siyonist aşığı bir politika izleyen Trump’ın elçiliği Kudüs’e taşınması kararından sonra Müslümanlar haklı olarak buna karşı çıktılar. Bugün iki önemli gelişme var; bir tanesi İstanbul’da Yenikapı meydanında milyonların toplanacağı ‘Filistin’deki vahşete hayır, Kudüs bizim kırmızı çizgimiz’ temalı Filistin’e destek mitinginin yapılması ve İslam İşbirliği teşkilatının olağanüstü toplantısının yapılması. Umuyoruz ki burada Kudüs’teki vahşetin sona erdirilmesi için önemli kararlar alınır."

KAYMOS'tan ziyaret

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Başkanı Tuncay Sabuncu ve beraberindekiler de KGC'yi ziyaret etti. Ziyarette konuşan KGC Başkanı Veli Altınkaya mobilyanın Kayseri için önemine değinerek; "Veli Altınkaya, “Kayseri gerçekten sizin de başkanlığını yaptığınız mobilya sektöründe Türkiye’nin en önemli ili. Türkiye’deki mobilya ve mobilya yan sektördeki üretimin neredeyse yüzde 40 civarı Kayseri’de üretiliyor. KAYMOS yakın tarihte faaliyete geçmiş bir dernek olarak başta mobilya kenti olmak üzere Kayseri’deki mobilyacılık sektöründe çok önemli çalışmaya katkı vermiş bir sivil toplum kuruluşu. Bu çalışmaların Kayseri’ye katkı verme babında KAYMOS’un önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla başarılara imza atacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kayseri'nin daha iyi yerlere gelebilmesi ve Kayseri mobilyasını temsil etmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyleyen KAYMOS Başkanı Tuncay Sabuncu ise; “Basın, toplumun herkes tarafından kabul edilen elle tutulur, gözle görülür bir kurum. Basınımızın olmadığı bir yapılanmanın kesinlikle eksik kalacağını düşünüyoruz. Biz basınımızla daha iyi iletişim kurmak, onların sorunlarını takip etmek, kendi sorunlarımızı daha iyi ifade edip onların desteklerini almak adına beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Kayseri’nin mobilyası Türkiye’nin gözbebeği. Mobilya, ihracat fazlası olan ender sektörlerden biri, ciddi bir ihracat fazlamız var. Bütün derdimiz Kayseri mobilyasını daha iyi tanıtmak, sesimizi daha iyi çıkarabilmek, gidilebilecek her noktada Kayseri mobilyasını temsil etme noktasında elimizden gelen gayreti gösterebilmek" dedi.

İHA