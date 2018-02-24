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Gazetecilerden Mehmetçiğe destek

Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üye meslek kuruluşları temsilcileri, Hatay'ın Hassa sınırına giderek Mehmetçik ve orada görev yapan meslektaşlarına moral verdi. Grupta Kayseri'den TGF Genel Başkan Yardımcısı Veli Altınkaya, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve ASGD Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz da yer aldı.

Gazetecilerden Mehmetçiğe destek
Kayseri Gazeteciler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay'ın Hassa sınırına giden gazeteciler, Mehmetçik ve bölgede görev yapan meslektaşlarıyla bir araya geldi.
Ziyarette konuşan TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Türkiye'nin her açıdan çok yönlü bir mücadele içerisinde olduğunu ve Türk basınının bütün gücüyle devletin yanında olduğunu belirtti.
Karaca, şunları kaydetti:
"Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz toplantımızın bizim için en anlamlı bölümü, Hassa sınırı ziyaretidir. Bölgede askerlerimizle ve meslektaşlarımızla kucaklaşmak, bizlere özel duygular yaşattı. Bugün için Suriye ve Irak sınırında yoğunlaşan bu tehdidin bertaraf edilmesine çalışan ve şu günlerde, göğsünü düşmana vatanı için siper eden Mehmetçiğimizin Türk basını olarak maddi manevi yanındayız. Şanlı ordumuz, hainlerin kökünü kazıyacak ve onlara destek veren emperyalistlerin ülkemizle ilgili heveslerini kursaklarında bırakacaklardır."
Grupta Kayseri'den TGF Genel Başkan Yardımcısı Veli Altınkaya, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve ASGD Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz da yer aldığı bildirildi.
Kurum Haberi
 
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