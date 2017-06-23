Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gazetecilere TOKİ müjdesi

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Cemiyet Başkanı Metin Kösedağ, “TOKİ ile yapılan çalışmalar neticesinde çok önemli bir mesafe kat ettik, bundan sonraki süreç artık bizim elimizde” dedi.

Gazetecilere TOKİ müjdesi
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından Harikalar Diyarı’nda düzenlenen iftar programına, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ne üye kentte çalışan ulusal ve yerel basın çalışanları, kurumların basın müdürleri katıldı. Burada konuşma yapan Cemiyet Başkanı Metin Kösedağ, TOKİ ile yapılan çalışmalarda belli bir noktaya gelindiğini ifade ederek, cemiyet üyelerine yaptırılacak konutlar için “Bundan sonraki süreç bizde” dedi. Kösedağ konuşmasına, “Bu mutlu tabloyu gördükten sonra bir şey söylemek istiyorum. Son bir yılda üyelerimiz için uğraştığımız bir proje var. TOKİ ile yapılan çalışmalar neticesinde çok önemli bir mesafe kat ettik. Araziyi bulduk, tescilini yaptırdık. Artık bundan sonra proje ve plan aşamasında. Allah’ın izniyle bayram sonrasında üye alımlarına başlayacağız, bundan sonraki süreç artık bizim elimizde” diye konuştu.
Programa aileleriyle birlikte katılan gazeteciler, gündemin yoğunluğunu birbirleriyle sohbet ederek atma imkanı buldu.
İHA
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.