Geleceğin eczacıları ‘Beyaz’ önlüklerini giydi

İletişim Fakültesi Nurcan Çetinsaya Konferans Salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Narin, “Kuruluşundan bu zamana geçen 15 yılda fakültemizden mesleğine ve insanlığa hizmet etmeyi seven nitelikli eczacıların mezun edildiğini ve mezunlarımızın sahip oldukları bu hizmet anlayışıyla Türkiye’nin her yöresinde sağlık hizmetleri sunduklarını gururla görmekteyiz. Üniversitelerin temel görevlerinin eğitim, araştırma, kamuyu bilgilendirme ve meslekle ilgili sorunlara çözüm önerileri sunma görevi olduğu düşüncesiyle bize emanet edilen, yetiştirmekle yükümlük olduğumuz öğrencilerimize, bilim ve teknolojiye katkı sağlamak için ülke kaynaklarımızı verimli kullanarak çalışmamız gerektiği konusunda sorumluluklarımızın olduğunun bilincindeyiz” dedi.

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Genel Sekreteri Uğur Nuri Akın da, “Kuruluşundan bu yana birçok ilklere imza atmış, mesleğimiz adına birçok güzel şeyler yapmış Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin bu seviyelere gelmesinde rolü olan hocalarıma teşekkür ederim. Hayatınızın belki de en önemli noktalarından birisi olan üniversite eğitimine başlamış bulunmaktasınız. Özel bir meslekte kutsal bir görevi icra edeceksiniz. Zorlu bir süreçten geçtiniz, belki de zorluklar bundan sonrada artarak devam edecek. Bu zorlu süreci kolay bir şekilde atlatacaksınız” ifadelerini kullandı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven ise, “Bundan sonra sorumluluklarınız daha fazla olacak. Bunun içinde sizlerin ve ilgili odaların ellerinden geleni yapacağına inanıyorum. Eczacılık mesleği kutsal bir meslektir. Tarih içerisinde başlangıcından bugün geldiği nokta arasında çok büyük farklar var. Eczacılık mesleği ilk başlarda ilaç yapılması gibi görevleri varken, bugün geldiğimiz noktada daha çok eczanelerde hazır ilaçların satılması, çok azda ilaç hazırlanması gibi görevler yerine getiriyorlar” diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler beyaz önlüklerini giydi.

