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Gelin Adeviye ruhunu yaşatalım

Kayseri-Müslüman Gençler Grubu bugün Kayseri Hunat Camii arkasında Mısır’da darbeye karşı direnen ve mücadele edenleri desteklemek için bir araya geliyor. Dua ve Kur’an ile Adevviye ruhunu yaşatmak isteyen gençler, tüm Kayserilileri su simit ve hurma ile yapılacak olan iftar menüsü ile başlayacak organizasyona davet ediyorlar.

Gelin Adeviye ruhunu yaşatalım

Müslümanların büyük bir imtihandan geçtiği şu günlerde Suriye'de yaşanan katliamlardan sonra Mısır'da seçimle iktidar olan Müslüman Kardeşlerden Muhammed Mursi darbe ile iktidardan indirilmişti. Demokratik haklarını aramak için sokağa dökülen milyonlarca Mısırlının üzerine 27 Temmuz günü ateş açıldı ve birçok kişi şehit edildi ve binlerce yaralı var.
Kayseri'de gönüllü Müslüman gençler Mısır’da darbeye karşı direnen ve mücadele edenler için meydanlara iniyor. Suriye için sokaklara dökülen gençler, Müslüman Kardeşlerimiz için de meydanlara çıkarak destek verecekler.
Kayseri-Müslüman Gençler, ‘Zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur’ diyen üstad Meriç'in sözlerini hatırlatarak; “Saflarımızı belli etmek için buyurun seccadeni ve Kur’an’ını al mısırlı Kardeşlerine destek ver.” diye sesleniyorlar.

Haber: Bünyamin Gültekin

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Hacı Mustafa ERSÖZLÜ 5 yıl önce

Televizyonların Bir Köşesinde Mursi'ye Destek veren Arapça yazıyı sürekli yayınlasalar.
Müslüman olarak tepkilerimizi sıradan sözlerle değil dikkat çekici yapalım. Sevgili Peygamberimiz Mekke ve Medine'de hep farklı olmuştur. Mesela MİLLET vekillerimiz, en azından şehid ve şehide olan 200 kişi kadar MİLLET vekili Bugün kefen misali beyaz giysinler.
en az O N E M İ N U T E kadar dünyada yankı bulacaktır.
ben giysem o kadar DİKKAT çekmez fakat sizin yapmanız Tüm müslümanlar UYANIRLAR !

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hACI MUSTAFA ERSÖZLÜ 5 yıl önce

Gazetelerin Bir Köşesinde Mursi'ye Destek veren Arapça Manşetleri Sürekli yayınlasalar. Tabi Türkçeleri de olsun

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hacı mustafa ERSÖZLÜ 5 yıl önce

Mesela MİLLET vekillerimiz, en azından şehid ve şehide olan 200 kişi kadar MİLLET vekili Bugün kefen misali beyaz giysinler.
en az O N E M İ N U T E kadar dünyada yankı bulacaktır.
ben giysem o kadar DİKKAT çekmez fakat sizin yapmanız Tüm müslümanların dikkatini çeker ve onları UYANDIRIR ! Haber Spikerlerimiz Mursi'ye Destek Veren Ararapça yazılı Tişörtler Giysinler

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halil mısır 5 yıl önce

Katilimcilara tekrar teşekkür ederim.

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Hakkı ÇATALKAYA 5 yıl önce

Yahu o kadar milletvekili çıkardık Sivas'a ,Yozgat' hatta Erzincen'a giden hızlı tren bu şehire uğramıyor.Buradanda Mursiye destek haberi yapıyorsunuz ayıp kardeşim.Banane mursiden.İstanbul Kayseri arası hiç otobüs eziyeti çektiniz mi siz.

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