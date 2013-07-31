Gelin Adeviye ruhunu yaşatalım

Müslümanların büyük bir imtihandan geçtiği şu günlerde Suriye'de yaşanan katliamlardan sonra Mısır'da seçimle iktidar olan Müslüman Kardeşlerden Muhammed Mursi darbe ile iktidardan indirilmişti. Demokratik haklarını aramak için sokağa dökülen milyonlarca Mısırlının üzerine 27 Temmuz günü ateş açıldı ve birçok kişi şehit edildi ve binlerce yaralı var.

Kayseri'de gönüllü Müslüman gençler Mısır’da darbeye karşı direnen ve mücadele edenler için meydanlara iniyor. Suriye için sokaklara dökülen gençler, Müslüman Kardeşlerimiz için de meydanlara çıkarak destek verecekler.

Kayseri-Müslüman Gençler, ‘Zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur’ diyen üstad Meriç'in sözlerini hatırlatarak; “Saflarımızı belli etmek için buyurun seccadeni ve Kur’an’ını al mısırlı Kardeşlerine destek ver.” diye sesleniyorlar.



Haber: Bünyamin Gültekin