Gelir vergisi mücadelemiz sürecek

Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, 4. Dönem Toplu Sözleşmesi sonrası yaptığı değerlendirmesinde; “ Sonuç itibariyle Türkiye'nin zorlu dönemeçlerden geçtiği bir dönemde, sorumluluğunu üstlendiğimiz kamu görevlilerinin haklarını merkeze alarak, çatışmayı değil uzlaşmayı tercih eden bir tavır gösterdik. Ancak hangi artışı yaparsanız yapın, gelir vergisi diliminin artırılması lazım. Gelir vergisini artırmadığınız zaman Temmuz ayındaki zam artışı Ocak ayının gerisine düşüyor. Bu eleştiriler haklı, ancak masada gelir vergisi ile ilgili mücadele ettik. Ancak herhangi bir kazanım elde edemedik. Süreç devam ediyor, gelir vergisi ile ilgili mücadelemiz de devam edecek” şeklinde konuştu.

Haber: Ramazan KARAKUŞ

