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Genç KAYMEK Bolu Dağı'nda

Genç KAYMEK İzci Grubu, Bolu Dağı’nda Türkiye İzcilik Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu mahalli ve milli kış kampına katıldı. Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 2 bin izcinin katıldığı kampa Genç KAYMEK İzci Grubu’ndan 30 izci iştirak etti.

Genç KAYMEK Bolu Dağı'nda
2015 yılında faaliyetlerine başlayan Genç KAYMEK İzci Grubu 3 bin 520 lisanslı izciye ulaştı. Bugüne kadar pek çok kampa katılan Genç KAYMEK izcileri Bolu Dağı’ndaki Kış Kampı’nda da Kayseri’yi temsil etti.
Genç KAYMEK’ten 30 izci öğrenci; Türkiye İzcilik Federasyonu’nun kış kampında; kayak, karda yürüyüş teknikleri, karda çadır kurma, dağcılık, kızak, balta ve bıçak kullanma, ilk yardım gibi eğitimler aldı.

İHA

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