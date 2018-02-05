Genç KAYMEK Bolu Dağı'nda

2015 yılında faaliyetlerine başlayan Genç KAYMEK İzci Grubu 3 bin 520 lisanslı izciye ulaştı. Bugüne kadar pek çok kampa katılan Genç KAYMEK izcileri Bolu Dağı’ndaki Kış Kampı’nda da Kayseri’yi temsil etti.

Genç KAYMEK’ten 30 izci öğrenci; Türkiye İzcilik Federasyonu’nun kış kampında; kayak, karda yürüyüş teknikleri, karda çadır kurma, dağcılık, kızak, balta ve bıçak kullanma, ilk yardım gibi eğitimler aldı.

İHA