Genç Kaymek ile farklı tatil

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK faaliyetlerinden olan Genç KAYMEK gençliğin daha başarılı ve daha sosyal olması için çalışmalarına sömestre tatilinde de devam ediyor.

01 Şubat 2018 Perşembe 10:39