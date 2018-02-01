Genç Kaymek ile farklı tatil

Genç KAYMEK Gençlik Merkezileri bünyesindeki 11 farklı tesiste öğrenim gören üniversite ve liselere hazırlık grubundaki 2 bin 400 öğrenci akademik derslerle konularını pekiştirirken ara sınıflardaki 3 binden fazla öğrenci de tatilde farklı sosyal etkinliklere katıldı.
Kız öğrenciler pasta ve yemek yapımı etkinliğine katılırken erkek öğrenciler de futbol, langırt, mangala, satranç ve masa tenisi turnuvalarıyla farklı bir tatil geçirdiler.
Kız öğrenciler pasta ve yemek yapımı etkinliğine katılırken erkek öğrenciler de futbol, langırt, mangala, satranç ve masa tenisi turnuvalarıyla farklı bir tatil geçirdiler.