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Genç Kaymek ile farklı tatil

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK faaliyetlerinden olan Genç KAYMEK gençliğin daha başarılı ve daha sosyal olması için çalışmalarına sömestre tatilinde de devam ediyor.

Genç Kaymek ile farklı tatil
Genç KAYMEK Gençlik Merkezileri bünyesindeki 11 farklı tesiste öğrenim gören üniversite ve liselere hazırlık grubundaki 2 bin 400 öğrenci akademik derslerle konularını pekiştirirken ara sınıflardaki 3 binden fazla öğrenci de tatilde farklı sosyal etkinliklere katıldı.

Kız öğrenciler pasta ve yemek yapımı etkinliğine katılırken erkek öğrenciler de futbol, langırt, mangala, satranç ve masa tenisi turnuvalarıyla farklı bir tatil geçirdiler.
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