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Genç KAYMEK'ten gerçek zamanlı sınav

Genç KAYMEK, 12 Mart Pazar günü yapılacak olan YGS öncesi gerçek zamanlı deneme sınavı yaptı. Genç KAYMEK öğrencileri Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde sınava girerek kendilerini test etme imkanı buldular.

Genç KAYMEK'ten gerçek zamanlı sınav

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK’e bağlı olarak hizmet veren Genç KAYMEK, eğitim desteği sağladığı gençler için gerçek zamanlı bir sınav gerçekleştirdi. Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) öncesi Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde yapılan sınava Genç KAYMEK’ten eğitim desteği alan 1100 öğrenci katıldı. YGS sınav saatinde ve YGS kurallarına uyularak gerçekleştirilen sınavla öğrenciler kendilerini önümüzdeki hafta yapılacak sınav öncesi test etme imkanı buldu.

Sınava katılan öğrenciler, sınav stresini bir hafta önce yaşayarak YGS’ye adapte olma imkanı yakaladıklarını belirterek kendilerine bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e teşekkür ettiler.
Öğrencilerle birlikte veliler de aynı heyecana ortak olarak öğrenciler sınavdayken onların başarısı için dualar okudular.

İHA

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Genç KAYMEKYGS
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