Genç Kız 2. Kattan Yere Düştü

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Kemalpaşa Bulvarında meydana gelen olayda, 15 yaşındaki F.A. oturdukları 5 katlı binanın 2. katından toprak zemine düştü. Genç kız ağır yaralanırken, F.A.’nın yakınları sinir krizi geçirdi. Olay üzerine vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralı F.A.’yı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından F.A. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)

