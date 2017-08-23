İncesu Yıldız Gençlik ve Spor Kulübü Şakir Kaymaz antrenörlüğünde 19 Mart’ta Şehit polis Fethi Sekin Muay- Thai Türkiye Şampiyonasına Gençler Kategorisine 3 sporcu ile katılıp Mehmet Tecir’le Türkiye şampiyonluğu, Ahmet Çoruk ve Ahmet Yangel’le Türkiye 2’nciliği ve 3’üncülüğü alan minikler ve yıldızlar kategorisinde 7 sporcu ile katılıp Bayram Kızıl, Nazlı Kaymaz, Ali Özalp ile 3 Türkiye şampiyonu çıkaran genç sporcular Başkan Karayol’u ziyaret etti. Sporun insan hayatındaki öneminden söz eden Başkan Karayol, genç sporculara ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

İHA