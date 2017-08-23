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Genç sporcular Başkan Karayol’u ziyaret etti

Genç sporcular İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol’u makamında ziyaret etti.

Genç sporcular Başkan Karayol’u ziyaret etti
İncesu Yıldız Gençlik ve Spor Kulübü Şakir Kaymaz antrenörlüğünde 19 Mart’ta Şehit polis Fethi Sekin Muay- Thai Türkiye Şampiyonasına Gençler Kategorisine 3 sporcu ile katılıp Mehmet Tecir’le Türkiye şampiyonluğu, Ahmet Çoruk ve Ahmet Yangel’le Türkiye 2’nciliği ve 3’üncülüğü alan minikler ve yıldızlar kategorisinde 7 sporcu ile katılıp Bayram Kızıl, Nazlı Kaymaz, Ali Özalp ile 3 Türkiye şampiyonu çıkaran genç sporcular Başkan Karayol’u ziyaret etti. Sporun insan hayatındaki öneminden söz eden Başkan Karayol, genç sporculara ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

İHA

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