GENÇ TALAS’A CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÖDÜL

Talas Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Genç Talas’, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen ‘Gençlik ve Projeler’ temalı yarışmada ödüle layık görüldü.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlenen ‘Tam Bana Göre Festival’inde ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Başta 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi olmak üzere sporcu fabrikası, e-spor faaliyetleri, Altıntepe Semt Kütüphanesi, gençlik konserleri, gençlik yürüyüşleri, eğitim programları gibi birçok konuda yaptığı başarılı çalışmalarla dikkat çeken Talas Belediyesi, bütün bu çalışmaları bir araya getirdiği ‘Genç Talas’ projesiyle ödüle layık görüldü.

TALAS’TA GENÇLİK ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDİ

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gençlere ayrı bir önem verdiklerini ifade ederek, “171 bin nüfuslu ilçemizin yarıdan fazlası öğrenci ve akademisyen. Onlara yönelik olarak 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’ni hizmete sunduk. Hem erkeklerde hem bayanlarda ilk lisanslı e-spor takımını Talas’ta kurduk. 2 binden fazla çocuğumuzun spor yaptığı Sporcu Fabrikası projesini hayata geçirdik. Bunlarla birlikte müzik ve yabancı dil kursları, şehir gezileri, sabah sporları, kariyer planlamaları gerçekleştirdik. Bütün bunları ‘Genç Talas’ adı altında yürütüyoruz. Bizi ödüle layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı’na teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Yalçın, ödülde emeği geçen tüm Talas Belediyesi çalışanlarına da ayrıca teşekkür etti.

