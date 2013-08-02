Genç Teknisyenin Feci Ölümü

Edinilen bilgiye göre Organize Sanayi Bölgesi 37. Cadde’de bulunan fabrikada sayım yapan 24 yaşındaki teknisyen G.E., geri manevra yapan TIR’ın tekerleğinin altında kaldı. Ağır yaralanan G.E. çevredeki fabrikalardan gelen işçilerin de yardımı ile TIR’ın altından çıkarılarak olay yerine çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. G.E. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çalıştığı fabrikada bir ay önce işe başlayan G.E.’nin Akdeniz Üniversitesi’nden mezun olduğu, ağustos ayı içinde diplomasını almaya hazırlandığı öğrenildi.

Genç teknisyenin acı haberini alan arkadaşları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne koştu. Gözyaşlarına hakim olamayan arkadaşları, G.E.’nin sabah mesai başladığı sırada Ramazan Bayramı sonrasında nişanlanacağını anlattığını söyledi.

G.E.’nin ölümüne neden olan TIR şoförü olaydan sonra gözaltına alınırken, polis tarafından başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. (iha)

