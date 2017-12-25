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Gençler Arabaşı’ nda buluştu

İlim Hikmet Vakfı tarafından her ay düzenlenen Üniversite - Lise buluşmaları sürüyor. Etkinliğin bu ay ki bölümüne İlahiyatçı Mustafa Kahya konuk olurken, ‘İman ve Amel İlişkisi’ anlatıldı. Buluşmada öğrencilere ikram edilen Arabaşı tam not aldı.

Gençler Arabaşı’ nda buluştu
İlim Hikmet Vakfı’nın eğitim kültür etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Her ay farklı bir katılımcı ile farklı bir konunu ele alındığı programda İlahiyatçı Mustafa Kahya “İman ve Amel ilişkisi” konulu seminer verdi.



‘Dünyada, iman etmekle yükümlü beş buçuk milyar insanın var olduğunu dile getiren Mustafa Kahya, “Günümüzde Allah’ın son din olarak bize bahşettiği İslam’a o kadar insandan sadece iki milyarı inanıyor. Ama asıl mesele buradan sonra başlıyor. İnanıyoruz ama tam anlamı ile iman edebiliyor muyuz? Sonuç olarak gençler, Müslümanım demeden önce ne kadar yaşadığımıza bakmalı ve bunu öğrenmenin en doğru yolu Kuran-ı Kerim’ den geçiyor’’ dedi. 
Programa katılanlara Arabaşı ikramında bulunuldu.



 Haber-Foto: Osman Gazi GÜN- Furkan YILMAZ                                  
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