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GENÇLER FESTİVOLLE COŞACAK

‘Festival değil festivol’ sloganı ile yola çıkan Tarık Keskin Marka Fikir Sanat Merkezi ünlü isimleri Kayserililerle buluşturmaya devam ediyor. Festivol kapsamında 28 Eylül Cumartesi günü ünlü rap sanatçısı Sagopa Kajmer saat 19.30’da sevilen şarkılarını Talas’ta paraşüt indirme alanında seslendirecek.

GENÇLER FESTİVOLLE COŞACAK

Kayseri’de gençler ‘Festivol’ ile coşacak. 28 Eylül Cumartesi günü Talas’ta paraşüt indirme alanında gerçekleşecek olan etkinlikler, katılımcılarını bekliyor. Festivol ile de ünlü isimler şehrimize gelerek sevenleriyle bir araya gelecek. Tarık Keskin tarafından hayata geçirilen Festivol sayesinde, Kayseri 4 ayda 20’den fazla sanatçı ağırladı. Son festivol ise 28 Eylül Cumartesi günü yapılacak.



28 Eylül’de gerçekleşecek olan etkinlik programı 11.00’de sahne senin rap ve rock sahnesi ile başlayacak. Daha sonra 13.00’de Dj Luvi müzik severleri coşturacak. 14.00’de ise ROCKET sevenleri ile birlikte olacak. Ardından gençlerin heyecanla beklediği etkinlik festivolle color başlayacak. Rengarenk devam edecek olan etkinlikte gençler birbirini boya topları ile boyayacak. 16.00’da TNK, 17.45’de ise Şehinşah sahne alacak. 19.30’da ise rapin sevilen sanatçısı Sagopa Kajmer unutulmaz eserlerini seslendirecek. Program after parti ile sona erecek.




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Haber Merkezi

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