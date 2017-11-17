Gençler geleceğimiz

Tekden Koleji öğrencileri tarafından 'Bir usta, bin çırak' adlı söyleşi programı düzenlendi. Program kapsamında, alanında uzmanlaşan isimler gelerek, öğrencilere tecrübelerini anlatacak. ataşehir escort Programın ilk konuğu 25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili ve Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden oldu. Tekden, düzenlenen programda öğrenciler ile buluştu ve tecrübelerini anlattı.
Düzenledikleri program hakkında bilgiler veren proje sorumlularından Tekden Koleji öğrencisi Barış Kaya, "Bu projedeki öncelikli amacımız bir insanın tecrübesini nesillere aktarmaktır. Çünkü dünyada eskimeyen tek şeyin tecrübe olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı programıma Kemal Tekden beyle başlayarak projemize başlamış olduk. İlerde farklı alanlarda branşlaşmış insanlar ile bir olacağız. Sadece öğrenci değil, lider ve ileriye dönük bir insanlık yetiştirmek için bu projeyi yapıyoruz" dedi.
Programın kendisini çok mutlu ettiğini kaydeden erenköy escort konuğu 25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili ve Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, "Bugün ilkini başlattığımız "Bir usta, bin çırak" isimli bir sohbet programında öğrencilerimizle bir arada olacağız. İnşallah Tekden liselerinde bu program aylık olarak devam edecektir. Her programda belirli alanlarda yetişmiş insanları davet ediyorlar. Bu programı tamamen gençler organize ediyor. Bu bakımdan benim için oldukça önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.
Tekden, "Gençlik bizim geleceğimizdir. Onları ne kadar sağlam ve dünya ile Türkiye hakkında bilinçlendirirsek o kadar iyi yetişeceklerdir. Çünkü, bir süre sonra bizler onlara ülkemizi ve hayatı devredeceğiz. Onlar idealist, hayatın her yönünü anlamış ve milli şahsiyetli şekilde yetişirlerse o zaman geleceğimiz hakkında ümit var olacağız. Ben gençliğimizden oldukça ümit varım, yeter ki onların elinden tutalım ve destek olalım. Başından beri bu çalışmaları yapma içerisinde oldum. Hem gençlerimiz hem de çocuklarımız gerçekten çok akıllılar. Onlara sadece bilgi yüklemek doğru değil. Onlara hayatın anlamı ve neden yaşadıkları hakkında sorgulayıcı bir tavırla bir şeyler öğretmen çok önemlidir. Sorgulamayan genç ilerde mutlaka boynu bükük, tamamen köle bir anlayış ile yaşar. Biz dik durabilen ve daima kendini öz güven ile ifade edebilen dünya göztepe escort çapında insanlar yetiştirmek istiyoruz. Bu bakımdan sorgulama onlar açısından çok önemlidir" diye konuştu.
İHA
Düzenledikleri program hakkında bilgiler veren proje sorumlularından Tekden Koleji öğrencisi Barış Kaya, "Bu projedeki öncelikli amacımız bir insanın tecrübesini nesillere aktarmaktır. Çünkü dünyada eskimeyen tek şeyin tecrübe olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı programıma Kemal Tekden beyle başlayarak projemize başlamış olduk. İlerde farklı alanlarda branşlaşmış insanlar ile bir olacağız. Sadece öğrenci değil, lider ve ileriye dönük bir insanlık yetiştirmek için bu projeyi yapıyoruz" dedi.
Programın kendisini çok mutlu ettiğini kaydeden erenköy escort konuğu 25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili ve Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, "Bugün ilkini başlattığımız "Bir usta, bin çırak" isimli bir sohbet programında öğrencilerimizle bir arada olacağız. İnşallah Tekden liselerinde bu program aylık olarak devam edecektir. Her programda belirli alanlarda yetişmiş insanları davet ediyorlar. Bu programı tamamen gençler organize ediyor. Bu bakımdan benim için oldukça önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.
Tekden, "Gençlik bizim geleceğimizdir. Onları ne kadar sağlam ve dünya ile Türkiye hakkında bilinçlendirirsek o kadar iyi yetişeceklerdir. Çünkü, bir süre sonra bizler onlara ülkemizi ve hayatı devredeceğiz. Onlar idealist, hayatın her yönünü anlamış ve milli şahsiyetli şekilde yetişirlerse o zaman geleceğimiz hakkında ümit var olacağız. Ben gençliğimizden oldukça ümit varım, yeter ki onların elinden tutalım ve destek olalım. Başından beri bu çalışmaları yapma içerisinde oldum. Hem gençlerimiz hem de çocuklarımız gerçekten çok akıllılar. Onlara sadece bilgi yüklemek doğru değil. Onlara hayatın anlamı ve neden yaşadıkları hakkında sorgulayıcı bir tavırla bir şeyler öğretmen çok önemlidir. Sorgulamayan genç ilerde mutlaka boynu bükük, tamamen köle bir anlayış ile yaşar. Biz dik durabilen ve daima kendini öz güven ile ifade edebilen dünya göztepe escort çapında insanlar yetiştirmek istiyoruz. Bu bakımdan sorgulama onlar açısından çok önemlidir" diye konuştu.
İHA