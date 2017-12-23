GENÇLER TRUMP’IN “KUDÜS” KARARINI YORUMLADI

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1’inci sınıf öğrencisi Cihat Koç, Kudüs’ün Müslümanların ilk kıblesi olması ve İslam şeriatının hâkim olması hasebi ile önemli olduğunun kaydederek, “İslam şeriatı cümlesinin altını çizmek istiyorum, çünkü gerek oraya ayak basan peygamberler gerekse orada mevcut bulunan peygamber kabileleri bizim için önemlidir. Onlar yalnızca Allah’ın akidesini insanlara tebliğ etmek için çalışırlar. Yoksa şu anki Ehl-i kitap vasfını sürdüren tahrif edilmiş dinlerin bir diğer anlamı ile üç büyük din diye insanların kafasına yerleştirilen bir ideolojinin, bir birikimin sonucu değildir. Şu an öyle bir noktaya gelmiş bulunuyoruz ki; ülkemiz ve dünyadaki Müslüman halkları adına Müslümanların Allah’ın ipine ne kadar sarıldıklarının bir göstergesi olacak. Bu vakitten sonra ipin inceldiği yerden kopacağını düşünüyorum. Bunun sonucu Müslümanlar adına ya bir hezimet olarak ya da bir zafer olarak sonuçlanacaktır. Bence Kudüs’te de, Kuzey Irak’ta Barzani’nin yaptığı gibi bir referandum yapılabilir. Barzani’yi engellediğimiz gibi İsrail’e de tüm Müslüman ülkeleri olarak bir engelleme yapabiliriz.“ ifadelerini kullandı.Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1’nci sınıf öğrencisi Mehmet Lütfi Açıkgöz ise, “Kudüs lanetlenmiş kavimlerin; Amerika ve İsrail’in sahip olacağı bir yer değildir. Kudüs şanı yücenin Müslümanlara lütfettiği topraklardır. Bizim için önemi çok büyüktür. Zira Kuran-ı Kerim’de bildirilmiştir. Özellikle İsra suresi 17. ayet-i kerimesinde şöyle bahsetmektedir; ‘Kulumu kendisine bir takım ayetleri göstermek için bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya yürütenin şanı pek yücedir’ demiştir. Bu ayet bize sadece Mescid -i Aksa’nın değil çevresinin de yani Filistin’in de önemi vurgulanmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okuyan Murat Öcal da, Kudüs’ün Peygamber efendimizin Miraç’a yükseldiği yer olmasından dolayı Müslümanlar için önemli olduğunu belirterek, “bilindiği gibi Kudüs bizim ilk kıblemiz…Bunun için önemli bir yere sahip. Bir de peygamber efendimizin oradan semanın 7. katına yükselmesi ve Allah(c.c.) ile görüşmesi de orayı Müslümanlar için kutsal kılıyor.” dedi.Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak açıklamasını değerlendiren Öcal, “Bence Müslümanlar olarak bir bütünlük içerisinde olmalıyız. Ancak bu ne kadar olur, açıkçası ondan da emin değilim.” şeklinde konuştu.