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Gençler Türkiye’nin geleceği

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, liseli öğrenciler ile bir araya geldi. Gençlerin Türkiye’nin geleceği olduğunu belirten Başkan Özden, “Bizim için çok kıymetliler” dedi.

Gençler Türkiye’nin geleceği
Partiden yapılan yazılı açıklamada, AK Parti İl Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleşen etkinlikte konuşan Özden, gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu belirtti.
Kendileri için gençlerin çok önemli olduğunu belirten Özden, gençlerin içerisinden bakanlar, başkanlar ve vekillerin çıkacağını vurguladı.
Özden ayıca gençlerin hem derslerine hem de siyasi konulara kayıtsız kalmaması gerektiğini kaydetti. 
AA
 
 
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