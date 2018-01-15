Gençler Türkiye’nin geleceği

Partiden yapılan yazılı açıklamada, AK Parti İl Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleşen etkinlikte konuşan Özden, gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu belirtti.

Kendileri için gençlerin çok önemli olduğunu belirten Özden, gençlerin içerisinden bakanlar, başkanlar ve vekillerin çıkacağını vurguladı.

Özden ayıca gençlerin hem derslerine hem de siyasi konulara kayıtsız kalmaması gerektiğini kaydetti.

AA



