“Gençlerimizi yetiştirmek borcumuzdur” Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, "Gençlerimizi yetiştirmek boynumuzun borcudur. Gençlerimizin ülkemizin geleceğidir. Onların en iyi şekilde yetişmesi için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

Çelik, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Cumhuriyet'in emanet edildiği gençliğin yarınların da güvencesi olduğunu belirten Çelik, "Eğitimli, vizyon sahibi ve kendine güveni tam bir gençlik sayesinde Türkiye'nin geleceği güvence altında olacaktır. Gençlerimizin sorunlarının giderilmesi, yeni nesillerin önündeki engellerin kaldırılması hususunda devlet ve millet olarak her türlü gayreti göstermek temel görevlerimiz arasında olmalıdır" dedi.

Gençlerin enerjisini, yeteneklerini Türkiye'nin hizmetinde kullanabilmesi için eğitimde, sağlıkta, iş hayatında fırsat eşitliğine dayalı bir sistemin oluşturulması gerektiğine dikkati çeken Çelik, çağdaş imkânların da gençlere sunulması gerektiğini bildirdi. Çelik, bu bağlamda mesleki eğitimin kalitesinin artırılmasının son derece önemli olduğunu söyleyerek, genç iş gücünün vasıflı hale getirilmesinin hem istihdamın artırılması hem de Türkiye'nin gelişmesi için son derece önemli olduğunu belirtti.

Çelik, "Hak-İş olarak gençlerin sorunlarını önemsiyor ve öncelik veriyoruz. Bu bağlamda son yıllarda proje bazlı çalışma kültürü doğrultusunda, sendikal mücadelemizle birlikte, ülkemiz çalışma hayatının bugünkü ve gelecekteki sorunlarına cevap verebilecek özgün ve örnek proje çalışmalarına imza atarak Konfederasyon olarak birçok ilki gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızda gençleri odak noktaya koyuyoruz" dedi.

Konfederasyonun başta üniversite gençliği olmak üzere gençlerle yakın bir ilişki ve işbirliği içerisinde olduğunu bildiren Çelik, "Gençlerimizi sendikal hareketin geleceği olarak görüyoruz. Gençliğin örgütlülüğünün artırılması için sendikal kültür ile tanıştırılmaları gerektiğini düşünüyoruz. İnanıyoruz ki gençliğin örgütlenmesi toplumun her yönüyle örgütlenmesinin önünü açacaktır. Böyle bir günde cennet vatanımızı bizlere emanet eden Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nın Kahramanları'nı rahmetle, şükranla anıyor; gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

