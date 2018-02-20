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Genel Müdür Ünal, Erciyes Teknopark’ı ziyaret etti

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Elife Ünal Kayseri programı kapsamında, Türkiye genelinde üç yıl üst üste en iyi 5. Teknopark seçilen Erciyes Teknopark’ı ziyaret etti.

Genel Müdür Ünal, Erciyes Teknopark’ı ziyaret etti
Genel Müdür Ünal, Erciyes Teknopark’ın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra, teknoparkta faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti.
Ardından Hızlı Prototipleme Atölyesi ‘Lab Erciyes’ ile Türkiye’de kendine has modeliyle örnek gösterilen Sera Kuluçka Merkezi’ne giderek Geleceğini Tasarla IoT (Internet of Things) Hackathonu’na katılım gösterdi. Hackathona katılım gösteren gençlerle sohbet eden Ünal, 2023 hedeflerine ulaşma noktasında gelecek nesile olan inancının tam olduğunu vurguladı.

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. Elife Ünal’ın Erciyes Teknopark’ı ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mahmut Doğan, “Genel Müdürümüzün Erciyes Teknopark’a gerçekleştirmiş oldukları ziyaret bizi oldukça motive etti. Erciyes Teknopark’ta yapılan çalışmaları yerinde gösterme fırsatı bulmuş olduk. Faaliyet gösteren girişimci firmaların büyüme süreçlerinin desteklenmesi için 2018 yılında inşaatına başlanacak olan ‘Teknoloji Tabanlı Büyük Ölçekli Prototip Geliştirme Tesisinin yapım aşamasıyla ilgili de Genel Müdürümüze bilgi verdik.Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Teknopark olarak bilginin ekonomik değere dönüşümü ve teknoloji tabanlı girişimciliği destekleyici çalışmalarımıza 2018 yılında da devam edeceğimizi belirtmek isterim” diye konuştu.


Kurum Haberi
 
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