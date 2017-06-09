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Genelkurmay Başkanı Akar Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’yı makamında ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Akar Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti
Vali Kamçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri 1. Komando Tugayı'nda şehit aileleri ve askerlerle dün yaptığı iftar programına katılmak için kente gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı Valilik girişinde karşıladı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke’nin eşlik ettiği Genelkurmay Başkanı Akar, ilk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Konuklarını makamında ağırlayan Vali Kamçı, yaptığı konuşmada, Kayseri'de Genelkurmay Başkanı’nı ağırlamaktan büyük bir onur ve gurur duyduğunu söyledi. Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar ise dün 1. Komando Tugayında kendilerini çok güzel ağırlayan Vali Kamçı’ya teşekkür ederek, Kayseri’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Konuşmaların ardından Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve Vali Kamçı makamda bir süre görüştü.
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