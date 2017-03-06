Kayseri Valiliği’nce bugün saat 15.45-16.15 arasında 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığınca ilimiz hava sahasında uygulamalı olarak bir uçuş faaliyeti gerçekleştirileceği bilgisi verilerek vatandaşların paniklememesi yönünde açıklamada bulunuldu. Biz de durumun önemine binaen hemen web sitemizde okuyucularımızı uyardık. Ancak belirtilen saat yaklaştığında herhangi bir hareketlilik yaşanmadı. Konu ile ilgili 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığınca valiliğe bilgi verildiği öğrenildi. (Kayseri Gündem)
Gereksiz uyarı!
06 Mart 2017 Pazartesi 18:41
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