Germir-Tavlusun ve Engir Gölü Sit Alanı Oldu

Melikgazi Belediyesi olarak Kiçikapu semtinde yer alan tarihi Çağırağası Konağı ile Gesi Bölgesi Bağpınar da yer alan Tarihi Köprü ile Çeşmenin koruma altına alındığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, tarihi yapı ve binalar ile doğal alanların sahip çıkılarak hem tarihi koruma altına alınmakta olduğunu hem de gelecek kuşaklara miras devredildiğini belirtti.

Kayseri doğal varlıkları içerisinde yer alan ve Kayseri tarihinde önemli yeri olan Germir, Tavlusun, Engir Gölü ve çevresindeki doğal yapı, bitki örtüsü, barındırdığı canlı varlıklar, yöreye özel bitkiler ile Anadolu Floryası için önemli olduğu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içersinde yer alan çevre ve doğal yapılara önem veriyoruz. Erciyes Dağı ilimiz için çok önemli ve bu doğal alan dünya turizmin hizmetindedir. Yine İlçe sınırları içersinde yer alan ve vadileri, koramazları, doğal bitki örtesi, arazi yapısı ile saklı bir doğal yer olan Germir, Tavlusun ve Engir Gölü belediyemizin öncülüğünde Doğal Sit alanı ilan edilmiştir. Bu doğal yöreler çevresi için son derece önemlidir. Bu alanlar doğal sit alanı olarak korunmalı ve yapı inşaatına izin verilmemelidir. Çünkü bu alanlar çevresi ve doğal yapısı ile bir bütün olup gelecek kuşaklara bir doğal alan olarak miras bırakılmalıdır. Anadolu’nun doğal, çevresel, bitki örtüsünü, canlı varlıklarını ve neslini korunmak zorunludur. Germir, Tavlusun ve Engir Gölü bu niteliklerin hepsini taşımaktadır. Belediye olarak Melikgazi ilçesinde yer alan bu alanlar Doğal Sit olarak koruma altına alınmıştır.”