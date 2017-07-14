Gezici Genel Başkan Yardımcısı oldu

Ülkü Ocakları Genel Merkezinde gerçekleştirilen devir teslim törenine Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, İl Yönetimi ve çok sayıda ülkücü katıldı.

Türk bayrağına sarılı Kur’an-ı Kerim’i Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz’dan alan Aytaç Gezici, “Öncelikle bu görevi bana layık gördüklerinden dolayı Genel Başkanımız Olcay Kılavuz bey’e teşekkür ediyorum. Ülkü Ocakları Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan yardımcılığı bayrağını ben devraldım. Kayseri İl Başkanlığı görevini de Volkan Çolak kardeşimize devrettim. Gecemi gündüzüme katarak çalışacağım. Meşakkatli bir görev devraldık, Yüce Allah bu kutlu yolda, bu kutlu görevde bizi utandırmasın. Alnımızın akı ile bayrağı bizden sonraki arkadaşlarımıza devretmeyi nasip etsin” dedi.

Haber: Tunahan KAYA

