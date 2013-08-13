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Gezici Müze Gibi Eskici

Kayseri’de, bir eskicinin arabasındaki malzemeler görenleri şaşkına çeviriyor.

Gezici Müze Gibi Eskici
Kayseri’de şehir merkezinde eskicilik yapan Ahmet Çiğili’nin arabasındaki malzemeler görenleri adeta şaşkına çeviriyor. Arabada eski video kamera, pozlu fotoğraf mlakineleri, oto teybi, radyo, telefon ve bir çok eski elektronik malzeme bulunan Ahmet Çiğili, “Eski malzemelerin bir çoğu kullanılır vaziyette. Yaklaşık 20-30 yıl önce kullanılan ama şu anda bir çok insanın arayıp ta bulamayacağı elektronik malzemeler bulunuyor. Modeline göre 15 TL’den 50 TL’ye kadar ürün bulunuyor” dedi.
Arabasındaki malzemeleri görenlerin önce çok şaşırdığını sonra da malzemeleri incelediğini söyleyen Çiğili, “Bir çok vatandaş almak için değil sırf meraktan fiyatlarını soruyor” diye konuştu.
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