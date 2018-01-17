Girişimcilere ödülleri verildi

Teknopark Konferans Salonu’nda düzenlenen ödül törenine, Erciyes Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Doğan, ORAN Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci ve yarışmaya giren girişimciler katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan ORAN Genel Sekreter Maltepe escort Vekili Ahmet Emin Kilci, Türkiye’nin yeni girişimcilere ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “ORAN Kalkınma Ajansı olarak girişimci özelinde çalışmalar yapmak bizim ana faaliyetlerimiz içerisindedir. Erciyes Teknopark’ta bu konuda Sera Kuluçka Merkezi’mizde yıllardır faaliyetlerde bulunuyor. Bizde girişimcilere daha farklı ufuklar açabilir miyiz diye Teknopark ile işbirliğine gittik ve bu yarışma organizasyonunu beraber düzenledik. Ülkemizin yeni girişimcilere ihtiyacı var. Girişimcilik her zaman destekleniyor. Her türlü ortamda da girişimciliğin öneminden bahsediyoruz ama bu yarışmanın şöyle bir özelliği var; teknolojik girişimlerdir. Bizim için normalde var olan şeylerin sayısının artırılması önemli ama sizin gibi teknoloji tabanlı fikirlerin girişime dönüştürülmesi fazla önem arz ediyor. Çünkü, biz şuanda ülkemizin teknoloji tabanlı üretime geçmesi için gerek hükümet olarak gerek kamu kurumları olarak gerekse bireysel iş adamları olarak uğraş veriyoruz. Bu yarışmada bu uğraşa bir nebzede olsa tuz kattıysa memnun oluruz” ifadelerini kullandı.
Erciyes Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Doğan ise, Teknoparkın amaçları arasında girişimciliği desteklemenin de olduğunu belirterek, “Biz bu protokolü 3 ay önce imzaladık. Hayırlı bir iş için imza attığımızı düşünerek yola çıktık. İnşallah neticelerini de alacağız. Teknopark olarak amaçlarımız arasında girişimciliği desteklemek var. Bu çerçevede teknoloji tabanlı ürünler çıkarmak üzere fikirleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Bunu sağlamak içinde şuanda yürüttüğümüz faaliyetler var. Bunlardan biride Sera Kuluçka Merkezimizdir. Orada bin metrekarelik alanda ‘Bir fikrim var’ diyenlere yer temin ediyoruz. Eğer bu fikrin ürüne dönüşme kabiliyeti varsa da onu yatırımcı ile buluşturarak yer veriyoruz ve destekliyoruz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından yarışmayı kazanan kartal escort girişimcilere, projelerini hayata geçirmek için toplamda 80 bin TL’lik ödül verildi.
Törenin açılış konuşmasını yapan ORAN Genel Sekreter Maltepe escort Vekili Ahmet Emin Kilci, Türkiye’nin yeni girişimcilere ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “ORAN Kalkınma Ajansı olarak girişimci özelinde çalışmalar yapmak bizim ana faaliyetlerimiz içerisindedir. Erciyes Teknopark’ta bu konuda Sera Kuluçka Merkezi’mizde yıllardır faaliyetlerde bulunuyor. Bizde girişimcilere daha farklı ufuklar açabilir miyiz diye Teknopark ile işbirliğine gittik ve bu yarışma organizasyonunu beraber düzenledik. Ülkemizin yeni girişimcilere ihtiyacı var. Girişimcilik her zaman destekleniyor. Her türlü ortamda da girişimciliğin öneminden bahsediyoruz ama bu yarışmanın şöyle bir özelliği var; teknolojik girişimlerdir. Bizim için normalde var olan şeylerin sayısının artırılması önemli ama sizin gibi teknoloji tabanlı fikirlerin girişime dönüştürülmesi fazla önem arz ediyor. Çünkü, biz şuanda ülkemizin teknoloji tabanlı üretime geçmesi için gerek hükümet olarak gerek kamu kurumları olarak gerekse bireysel iş adamları olarak uğraş veriyoruz. Bu yarışmada bu uğraşa bir nebzede olsa tuz kattıysa memnun oluruz” ifadelerini kullandı.
Erciyes Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Doğan ise, Teknoparkın amaçları arasında girişimciliği desteklemenin de olduğunu belirterek, “Biz bu protokolü 3 ay önce imzaladık. Hayırlı bir iş için imza attığımızı düşünerek yola çıktık. İnşallah neticelerini de alacağız. Teknopark olarak amaçlarımız arasında girişimciliği desteklemek var. Bu çerçevede teknoloji tabanlı ürünler çıkarmak üzere fikirleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Bunu sağlamak içinde şuanda yürüttüğümüz faaliyetler var. Bunlardan biride Sera Kuluçka Merkezimizdir. Orada bin metrekarelik alanda ‘Bir fikrim var’ diyenlere yer temin ediyoruz. Eğer bu fikrin ürüne dönüşme kabiliyeti varsa da onu yatırımcı ile buluşturarak yer veriyoruz ve destekliyoruz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından yarışmayı kazanan kartal escort girişimcilere, projelerini hayata geçirmek için toplamda 80 bin TL’lik ödül verildi.