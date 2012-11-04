GÖMEÇ FASULYESİ TANITILDI

Kocasinan Belediyesi tarafından Gömeç Mahallesi’nde 4’üncüsü düzenlenen festivale Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, davetliler ve Gömeç Mahallesi sakinleri katıldı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, “Yeni alınan ve bağlanan köylerde hizmet daha kaliteli daha güzel, farklı bir biçimde ulaştı. Kocasinan olarak 21 tane köyü mahalle olarak bağlamıştık. Yaptığımız soruşturmalarda yüz yüze görüşmelerimizde eksikliklerimiz olsa da hizmetten daha fazla memnun olunduğu göze çarptığını gördük” şeklinde konuştu.

Yıldız, “Biz yerel kıymetlerin ön plana çıkartılması için büyük gayretler içerisindeyiz. Belediye olarak yol, yeşil alan, su ve diğer belediye görevlerini yapmak asli görevlerimiz, fakat onun dışında bizim birçok kadim köyümüz, Gömeç o köylerden birisidir. Bu köyün mazisinde yüz yıllar söz konusudur. Yani 50 yıl öncesi olan bir köy değildir. Burada 500 yıllık okunan bir tarih var. Bu köyden Büyükşehir’e kapıcılık yapmaya, asgari ücrette iş aramaya giden kardeşlerimiz buradan uzaklaştılar. Yeni anayasa ile Kocasinan Belediyesi olarak köye dönüş projesinin başlatılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise, “Şehirler arasında büyük bir yarış var. Bizim bunu bilen yöneticiler olarak, yatırımlar ortaya koyarak şehrimizi büyütüp, geliştirip, yeni imkanlarına kavuşturup, ekmek kapılarını çoğaltıp, buradaki pastayı büyütüp herkesin dilimini artırarak şehrimizi geleceğe hazırlamak gibi bir görevimiz var” ifadelerinde bulundu.

Özhaseki, “1900’lü yılların başında bu şehrin nüfusu 35 binlerdeydi. Bir kısmı da gayrimüslim nüfustu. Bizimkilerin çoğu harplerde, darplerde zaten. Müslüman Türk nüfusu olarak geride kalan kadınlar ve çocuklardı. Sonra 50’li yıllara gelindiğinde nüfus biraz artmış ama şehirde bir perişanlık var. Şükür Allah’a bir gayret içerisindeyiz. Yıllardır bir mücadele içerisindeyiz. Bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

Vali Şerif Yılmaz da turizmin önemliliğine değinerek, “Önümüzdeki yıllarda turizmden özellikle kış turizminden çok büyük bir şekilde istifade edeceğimizi umut ediyorum. burada da ilimizin ve yörelerimizin özellikle belli ürünlerinin damak tatlarının olması lazım. Gömeç fasulyesi buna bir örnek” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından davetlilere, Gömeç fasulyesinden pişirilmiş kuru fasulye ikram edildi.