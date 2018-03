Gömeç Fasulyesinin Üretimi Arttı

Başkan Bekir Yıldız, Kayseri’nin sahip olduğu değerleri tanıtmak için özel gayret gösterdiklerini, Kayseri’nin; Erciyes'i, pastırması, sucuğu, halısı, gibi tanınan değerleriyle birlikte Gömeç Fasulyesi, Cırgalan Biberi, Erkilet Üzümü ve Kedibacağı'nın da tanıtılması gerektiğini vurguladı.

Kayseri'nin orijinal ve kıymetli ürünlerini tanıtmak amacıyla festivaller düzenlediklerini hatırlatan Başkan Bekir Yıldız, "Geçen yıllarda düzenlenen festivallerle Gömeç Fasulyesi’nin güzel biçimde tanıtımını yaptık. Dünyanın dört bir yanından insanlar bizden Gömeç Fasulyesi istemeye başladı. İlk tanıtıma başladığımızda Gömeç Fasulyesi bin 500 kilo toplam üretime sahipti. Artık her sene kat be kat artarak üretiliyor. Geçen yıl üretim 8 tona ulaştı. Bu yıl 10 ton civarında bir üretim bekleniyor. Bu değerleri tanıtmak Kayseri ekonomisine, üreticisine de önemli katkılar sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

Gömeç Mahalle Muhtarı Mustafa Eser de “Kocasinan Belediyesi'nin düzenlediği Gömeç Fasulye Festivallerinden sonra özellikle Kayseri dışından çok miktarda talep geldi. Altından kalkamayacağımız miktarda talepler sonrası fasulye ekimini sürekli kat be kat artırıyoruz. Cebimiz para gördü. Fasulyemizi tanıtan, ona ilgi çeken Bekir Yıldız Başkanımıza teşekkür ederiz” şeklinde görüşlerini ifade etti.