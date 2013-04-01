Gömürgen'e 2 Bin 250 Fidan

Fidan dikiminde konuşan Gömürgen Belediye Başkanı Selahattin Baydan, Anadolu'nun güzide yerleşim yerlerinden biri olan Gömürgen'de her yıl düzenli olarak fidan dikim etkinliği yapan TEMA gönüllülerine teşekkür ettiğini bildirdi. Baydan, ''Her yıl düzenli olarak üniversite öğrencisi ve değerli öğretim üyelerinin katılımlarıyla böyle güzel bir çalışma yapıyoruz'' dedi.

TEMA Vakfı Kayseri Temsilcisi Abdulkadir Dağlı' nın fidan dikimini uygulamalı olarak göstermesiyle başlayan etkinliğe çeşitli üniversitelerde öğrenim gören birçok yabancı uyruklu öğrenci ve yine çeşitli üniversitelerde görev yapan hocalardan oluşan kalabalık bir grupla katılım sağlandı.

Abdulkadir Dağlı da, ''Bizler fidanları sadece bu dağlara dikmedik, temelde bu fidanları dünyamıza dikiyoruz. 250-300 yıl ömrü olan bu fidanlar yaşadıkları sürece doğaya oksijen verecekler, hizmet edecekler. 40 kişinin bir saatte havaya verdiği karbondioksiti yetişkin bir çam ağacı 1 saatte oksijene dönüştürüyor. Bilindiği üzere ormanların su varlığını koruması, erozyonu önlemesi gibi faydalarının yanı sıra, beden ve ruh sağlığımız üzerinde de birçok olumlu etkisi vardır. Etkinliğimize desteklerinden dolayı belediye başkanı Selahattin Baydan'a Kayseri Genç TEMA Kulüpleri' ne, Ahmed Eyici hocamıza, TEMA Vakfı Talas İlçe sorumlusu İhsan Alsoy'a ve kasaba halkına teşekkür ederim'' dedi.