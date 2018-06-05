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Goncagül ile söyleşi ve dinleti

Ramazan Sokağı’na konuk olan Goncagül Tiyatrosu ekibi pek çok etkinliği bir arada sundu.

Goncagül ile söyleşi ve dinleti
Büyükşehir Belediyesi’nin Kurşunlu Otoparkı ve Mimarsinan Parkı’nda oluşturduğu Ramazan Sokağı’na Hüseyin Goncagül ve ekibi katıldı. Karagöz, İbiş gibi gölge oyunu ve orta oyununun kahramanlarının yer aldığı gösterilerde seyircilerle diyalog halinde dini bilgiler verildi. Kukla ve illüzyon gösterilerinin de sunulduğu gösterinin sonunda bayrak ve vatan sevgisi vurgulandı. 
Gecenin sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Darendelioğlu, Hüseyin Goncagül ve ekibine teşekkür ederek çiçek verdi. 
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