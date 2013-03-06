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Gönül Elçileri ile Çocuklar Taş Mektepte Buluştu

Kayseri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü çalışanları ile yurt çocukları, Gönül Elçileri ile birlikte Taş Mektep Filmini izledi.

Gönül Elçileri ile Çocuklar Taş Mektepte Buluştu
Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü meslek elemanları ve 25 çocuk ile birlikte, üniversitede okuyan gönül elçilerinin önderliğinde Kayseri Forum AVM’ de ‘Taş Mektep’ filmi izlendi.
Kayseri Lisesi’nin son sınıfında okuyan 63 öğrencinin Kurtuluş Savaşı yıllarında okullarını terk ederek Sakarya Meydan Savaşı’na katılmalarını ve vatanları uğruna şehit olmalarını anlatan film, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
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