Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen ''Gönül Elçileri Projesi'' kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Şerif Yılmaz, Türk milletinin, kanadı kırılan kuşlar için bile vakıf kuran ve onların bakımlarını üstlenen bir kültürden geldiğini ifade etti. Yılmaz, bugün Türkiye'de hiç kimsenin (ben açıkta kaldım, ben aç kaldım) deme durumu olmadığını vurgulayarak, ''Yeter ki bizlere yani devlete ulaşsınlar. Çok şükür bugün devletimiz, herkese yardım elini uzatabilecek güçtedir. Bugün itibarıyla 101 çocuğumuz koruyucu ailelerin yanında, sıcak bir yuvada yaşamlarını sürdürüyorlar. Halen 257 çocuğumuz, koruyucu aile yanına gitmek için bekliyor'' diye konuştu.

Devlet olarak, ülkedeki her ihtiyaç sahibinin yanında olduklarını belirten Vali Yılmaz, şöyle devam etti:

''Kayserimizde bugün bakıma muhtaç yaşlılarımız huzurevinde kalıyorlar ve huzurevinin kapasitesi de dolmuş değil. Hala ihtiyaç sahibi yaşlılarımızı buraya alıp bakabiliriz. Çocuklarımız için de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün bünyesinde yuva, yetiştirme yurdu, bakım merkezi, evlerimiz oluşturuldu. Son zamanlarda tüm dünyada olduğu gibi biz de çocuklarımızın ev ortamında, mahallede barınıp yetişmelerine ağırlık veriyoruz. Bu nedenle, çeşitli yerlerdeki 10 evimizde çocuklarımız yaşıyorlar. Amacımız, bu çocuklarımızın, toplumdan kopuk yaşamamaları. Burada birinci önceliğimiz ise, çocuklarımızın yine evlerde ama aile ortamında barınıp yetişmeleridir. Bu nedenle koruyucu aile hizmetlerine büyük önem veriyoruz. Şu an itibarıyla Kayseri'de 101 çocuğumuz koruyucu aile yanında kalıyor. Ancak koruyucu aile yanına gitmek için sıra bekleyen çocuklarımız da var. Duyarlı hemşehrilerimize sesleniyoruz, çocuklarımıza el uzatalım ve birer çocuğumuzun koruyucu ailesi olalım. Buradan ayrıca koruyucu aile olarak çocuklarımıza sıcak yuvalarını açan tüm Kayserililere gönülden teşekkür ediyorum.''

Toplantıda verilen bilgilerde, Türkiye'de toplam 1493 çocuğun koruyucu aile yanında barındığı, 23 bin çocuğun ise koruyucu aile yanına gitmek için sıra beklediği belirtildi. Korunmaya muhtaç çocukların, tüm dünyada önemli bir toplumsal sorun olduğu vurgulanan toplantıda, koruyucu aile sisteminin gelişmesi ve koruyucu ailelerin maddi anlamda desteklenmesi için birçok yardımın yapıldığı da kaydedildi. Verilen bilgilere göre, koruyucu ailenin sigorta primini devlet yatırırken, bakılan çocuklar için de aylık ücret ödeniyor.

Koruyucu ailelik hakkında yapılan sunumun ardından, Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, örnek Koruyucu aile seçilen Sebahat-Hamza Mert çiftine plaket takdim etti. Hamza Mert, plaketi aldıktan sonra yaptığı kısa konuşmada, 20 yıldır koruyucu ailelik yaptıklarını ifade ederek, ''Dünyaya tekrar gelsem yine Mustafa'mı yanıma alırdım'' dedi.