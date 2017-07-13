Gönüllü Kuruluşlardan 15 Temmuz fotoğrafları sergisi

Sergi ile ilgili açıklamada bulunan Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş, “Devlet içinde 40 yıldan bu yana yerleşmiş uluslararası şer odaklarınca desteklenen FETÖ örgütü ve Paralel Devlet Yapılanmasına bağlı, silahlı kuvvetler içinde odaklaşmış hainler,15 Temmuz 2016 günü silahlarını halka doğrultarak halk iradesine karşı çıktılar.” dediTürk Milletinin Cumhurbaşkanı ve Başbakanın çağrısına uyarak dünyada örneği görülmemiş bir cesaretle meydanlara çıktığını belirten Taş sözlerine şöyle devam etti;“249 şehit ve 2200 gazimizin gönüllerimizde taht kurduğu kanlı darbe teşebbüsünün yıldönümünde, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu olarak, şehitlerimizi rahmetle anma, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunma, halkımıza soylu mücadelesini bir daha hatırlatma adına, 11 Temmuz’dan 16 Temmuz sabahına kadar Kayserimizde birçok etkinlikler yapmaya karar verdik. “Tüm Kayseri halkını sergiyi ziyaret etmeye davet eden Taş, “Hain darbe teşebbüsü sırasında yaşanan ihanetler ve halkımızın darbecilere karşı soylu mücadelesini yansıtan 30 fotoğraftan oluşan ve 2 gün sürecek olan fotoğraf sergimizi Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda halkımızın ziyaretine açıyoruz. Darbenin yıldönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize geçmiş olsun diyor, sağlıklı ömürler diliyoruz. Darbe gecesi yaşanan hain kalkışmayı ve halkımızın soylu mücadelesini asla unutmadık unutturmayacağız da.” ifadelerini kullandıHilal-Der üyesi Şengül Koç ise, serginin amacının darbe girişimini hatırlatmak olduğunu vurgulayarak, “bir yıl önce 15 Temmuz hain darbe girişimine maruz kaldık. Bu darbe girişiminin yıl dönümünde bir hafta boyunca Hilal-Der ve diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Amacımız 15 Temmuz darbe girişimini halkımıza bir kez daha hatırlatmak ve bu hainliğin nasıl sonuçlar doğurduğunu göstermek.” şeklinde konuştu.