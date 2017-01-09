Gönüllü kuruluşlardan Güneydoğu’ya kardeşlik ziyareti Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu üyeleri Malatya, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Batman, Gaziantep, Mardin’deki STK’ları ziyaret edip görüşmeler yapmak için 4 günlük ziyaret gerçekleştirdi. Platform Başkanı Ahmet Taş verimli geçen geziyi gazetemiz okurları için değerlendirdi.

Ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulunan Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş, “Hem geçen yıl terör mağdurları için yardım gönderdiğimiz Diyarbakır, Mardin ve Kızıltepe STK’larının davetlerine icabet etmek hem de 2017 yılı 17 Mayıs’ında Ufuk Turu toplantılarını bu illerden birinde düzenlemek isteyen Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformuna zemin tespiti konusunda yardımcı olmak amacıyla bu ziyaretleri gerçekleştirdik.” dedi.

“Konya sivil toplum kuruluşları 14 yıldan bu yana her yıl mayıs ayının ortalarında yaptıkları ufuk turu toplantıları adlı buluşmaların bu yıl içinde yapılacak olanını mayıs ayında şartlar elverişli olursa Güneydoğu illerinden Diyarbakır, Batman, Mardin, Şanlıurfa illerinden birinde yapmak istiyorlar.” diyen Taş sözlerini şöyle sürdürdü;

“Konya STK yöneticileri ile Kayseri STK yöneticileri arasındaki dostluk ve işbirliğinin sağladığı yakınlıkla ufuk turu toplantıları için yapacakları Güneydoğu ziyaretine Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu yöneticileri ile gitmeyi uygun bularak ziyarete bizleri de davet ettiler.

Ziyaret için 16 Aralık 2016 günü sabah Konya’dan yola çıkan STK yöneticileri yol boyunda Aksaray ve Nevşehir’de ki ziyaretlerin ardından akşam Kayseri’ye ulaştılar. Memur Sen Kayseri İl Temsilciliğinin ev sahipliğinde yapılan vali STK buluşmasına davetli olarak katılan Konya STK temsilcileri programın sonunda Devlet Su İşleri misafirhanesinde Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Temsilcileri ile Güneydoğu ziyareti konusunda bilgi alışverişinde bulundular, sabah 07.30’da yola çıkmaya karar verdiler.”

17 Aralık sabah 07.30’da Muhsin Görgülügil başkanlığındaki Konya ekibi ile Ahmet Taş başkanlığındaki Kayseri ekibi akşam kararlaştırıldığı gibi bir araya gelerek bismillah deyip yola çıktılar. Taş, ziyaret ile ilgili vermeye devam ettiği bilgilerde, “Yolların açık ve ulaşıma elverişli olduğu seyahatte Uzunyayla’da yolun karlı olması, yer yer kar yağışının devam etmesi nedeniyle tedbiri elden bırakmadan yol almaya devam ettik. Uzunyayla’da iken Kayseri’de komandolarımızı çarşı iznine taşıyan halk otobüsünün yanında üniversite durağında bombalı araç patlatılması sonucu şehitlerin ve yaralıların olduğu haberi morallerimizi alt üst etti. Gözümüz yolda, kulağımız Kayseri’den gelecek haberde karlı yolları aşarak Gürün’e ulaştık. Burada Aktaş dinlenme tesislerinde verdiğimiz mola sırasında Gürün Milli Eğitim Müdürü kıymetli dostumuz bizi ziyarete geldi, hasret giderip birlikte çay içtik. Gürün’den yolumuza devam edip öğle vakti yine karlı buzlu yolları aşıp Malatya’ya ulaştık. Burada kent konseyi sekreteri Abdullah Pektaş başkanlığındaki STK Platformu yetkilileriyle buluşarak görüş alışverişinde bulunduk. Görüşmede değerli dostlarımız Kemal Özbudak, Salih Büker ve Prof. Dr. Ahmet Küçük beylerin de buluşmaya katılmalarından oldukça memnun kaldık. 2 saat kadar süren tanışmanın yanında ufuk turu toplantılarıyla ilgili karşılıklı fikir alışverişinin de yapıldığı toplantının ardından akşam Diyarbakır’a ulaşmak üzere yeniden yola koyulduk.” ifadelerini kullandı.

Güneydoğu turu

İlk ziyaret durağı Diyarbakır olan Taş, gezi ile ilgili şunları anlattı,

“Yine buzla kaplı yolları aşarak Elazığ, Maden, Ergani üzerinden akşam 08.30 civarında Diyarbakır’a ulaştık. Diyarbakır yardımlaşma ve dayanışma platformu üyeleri bizleri ilim yayma cemiyetinde misafir ettiler. Aralarında Diyarbakır Müftüsü Burhan İşliyen hocanın da bulunduğu STK platformu üyeleriyle hem Diyarbakır’daki siyasi ve sosyal gelişmeleri konuştuk hem de ufuk turu toplantılarıyla ilgili müzakerelerde bulunup istirahate çekildik.

18 Aralık Pazar günü Diyarbakır Platformu başkanı Ahmet Yoldaş ile birlikte Mayıs 2017’de yapılacak ufuk turu toplantıları için 2 otelde incelemeler yapıp vedalaşarak Batman’a doğru yola çıktık.

Öğle vakti vardığımız Batman’da müftülüğe bağlı bir medresede misafir olup öğle namazını kıldık. Medresenin öğretim üyelerinden molla Salih bizlere yemek ikramında bulundu daha sonra onlarla birlikte Memur Sen Batman il temsilciliğinde yaptığımız STK toplantımızda ufuk turu toplantıları için bilgi alışverişinde bulunduk, burada gördüğümüz ilgi ve alakadan oldukça memnun kalarak akşam Mardin’e ulaşmak üzere dostlarla vedalaşıp yola koyulduk.

Mardin’e akşam vakti ulaştık. Bizim şehre girmemizle birlikte kar yağışı da başladı. Bizi karşılayan dostlar rahmetle birlikte geldiniz diye iltifatta bulundular. Mardin’de bizleri değerli dostlar Memur Sen İl temsilcisi Mustafa Aydın, Kardeşlik ve Dayanışma Platformu Başkanı Abdulsamet Yılmaz ve İHH başkanı Mehmet Timurağaoğlu’nun da aralarında bulunduğu STK temsilcileri karşıladılar.

Akşam yemeğinde birlikte olduğumuz Mardinli dostlarla bölgede yaşanan terör olayları, operasyonlar, bugün gelinen nokta, halkın güvenlik tedbirlerine bakışı konusunda bilgi alışverişinde bulunup, ufuk turu toplantısının bölgede yapılması konusundaki görüşlerimizi aktardığımızda Mardinli dostları oldukça talepkar ve heyecanlı bulduk. Burada yaptığımız incelemelerde Mardin’deki otel ve konaklama imkanlarının toplantı için oldukça elverişli olduğunu da tespit etmiş olduk.

Geceyi Mardin’de geçirdikten sonra Mardin’de karla kaplı yollarda attığımız şehir turunun ardından kıymetli dostumuz Abdulsamet Bey tarafından uğurlanarak Şanlıurfa’ya ulaşmak için buradan ayrıldık.

Mardin’den ayrılmanın ardından hemen yakında yolumuz üzerindeki Kızıltepe’de Diyanet Sen Mardin Şube başkanı Abdulkadir Kurtuluş hocayı ziyaret etmemek olmazdı onu da ziyaret edip gönlünü aldık birlikte çay içip hasret giderdik.

Kızıltepe’den Abdulkadir Kurtuluş hoca tarafından uğurlanıp yolumuza devam edip 1,5 saatlik yolculuğun ardından Şanlıurfa’ya ulaştık.

Urfa STK temsilcileri ile buluşma

Şanlıurfa’da vali beyin STK’larla yapacağı toplantıya davetli olarak katılmak için toplantı salonuna ulaşmamıza rağmen vali Bey’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile valiler arasında telekonferans yoluyla yapılan toplantıya iştirak etmesi sebebiyle toplantı yapılamadı.

Daha sonra başka bir mekanda Şanlıurfa STK Platformu başkanı Osman Gerem’in de katıldığı bir toplantıda Urfa STK Platformu temsilcileriyle bir araya geldik. Bu toplantıya vali yardımcısı ve danışmanı da katılarak bizlerden ufuk turu toplantıları hakkında bilgi aldılar, yardımcı olacaklarını bildirdiler. Toplantıya Şanlıurfa Ak Parti milletvekili Mehmet Ali Cevheri de katılarak hoş geldiniz deyip ufuk turu toplantıları hakkında bilgiler aldı. Şanlıurfa’da yaptığımız verimli ve dostane toplantının ardından başkan Osman Gerem ve diğer dostlarımıza gösterdikleri ilgi ve yaptıkları ikramlar için teşekkür edip Gaziantep’e doğru yola çıktık.

Akşam ulaştığımız Gaziantep’teki durağımız Bülbülzade Vakfı oldu. Bizleri vakfın kurucu başkanı ve Anadolu Platformu başkanı değerli dost, dava adamı Turgay Aldemir ve arkadaşları karşıladı. Turgay Aldemir, aslen Malatyalı olup tahsil için geldiği Gaziantep’e yerleşmiş değerli bir isim. Uzun yıllar dişiyle, tırnağıyla arkadaşlarıyla birlikte büyük fedakarlıklarla çalışarak kurdukları Bülbülzade Vakfı çatısı altındaki faaliyetlerde eğitim, kültür ve yardımlaşma alanında büyük hizmetler ortaya koymuşlar, kurulmasında ön ayak oldukları Anadolu Eğitim Ve Davet Gönüllüleri Platformu ile Türkiye’nin geleceğine güzel hizmetler sunmak amacıyla Gaziantep’te yaşayan Suriyeli sığınmacıları da çalışmalara dahil ederek hayırlı hizmetlere önderlik yapıyorlar. Turgay Beyle yaptığımız uzun ve verimli görüşmenin ardından vakıf binasında misafir edildik. 20 Aralık salı sabahı Bülbülzade Vakfında yaptığımız kahvaltının ardından Konya ekibiyle yollarımız ayrıldı, onlar Osmaniye – Adana üzerinden Konya’ya dönmek üzere vedalaşıp ayrıldılar. Biz Kayseri ekibi de Kahramanmaraş’a uğrayıp dostları ziyaret edip Kayseri’ye dönmek için yola koyulduk.

Kahramanmaraş’ta ziyaret yerimiz Rıdvan Hoca Eğitim Vakfı oldu. Burada değerli dostum vakıf kurucularından Seyfi Pınarbaşı, Aziz Terzi ve Selahattin Beyler bizleri misafir edip, vakıf hizmet binasını gezdirip faaliyetleri hakkında bilgiler verdiler. Rıdvan Hoca Vakfında birlikte eda etiğimiz öğle namazının ardından dostlarla vedalaşarak Kahramanmaraş’tan ayrıldık.

17 Aralık 2016 günü sabah saat 07.30 da Kayseri’den hareketle başlayıp 20 Aralık Salı günü saat 17.30 da Kayseri’ye dönüşle sona eren 4 günlük ziyaret ve inceleme seyahatinde birlikte olduğumuz Rıza Bozdağ hocama, Halit Bolat kardeşime yol arkadaşlığındaki anlayış, yakınlık ve dostlukları için teşekkür ediyor Allah razı olsun diyorum. Gaziantep’e kadar olan ziyarette birlikte olduğumuz Konya STK temsilcisi Muhsin Görgülügil, Sami Sorgun ağabey’e, İrfan hocama ve Diyarbakır’da ekibimizden ayrılmak zorunda kalan Şırnak Üniversitesi eski rektörü değerli dostumuz Prof. Dr. Ali Akmaz hocama sonsuz şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyor, Konya STK ekibine Allah işinizi rast getirsin diyorum.

Ayrıca Malatya’da bizi misafir eden kent konseyi sekreteri Abdullah Pektaş ve STK temsilcilerine, Diyarbakır STK temsilcisi Ahmet Yoldaş ve arkadaşları ile il müftüsü Burhan İşliyen hocama, Batman Memur Sen yöneticilerine, molla Sait hocama ve STK platformu üyelerine, Mardin Kardeşlik ve Dayanışma Platformu başkanı Abdulsamet Yılmaz ve Memur Sen İl Temsilcisi Mustafa Aydın, İHH başkanı Mehmet Timurağaoğlu ile Diyanetsen Mardin şube başkanı Abdulkadir Kurtuluş hocaya teşekkür edip şükranlarımı sunuyorum.

Bunun yanında Şanlıurfa STK başkanı Osman Gerem, Gaziantep Bülbülzade Vakfı yöneticileri, Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir ve arkadaşları ile Kahramanmaraş Rıdvan Hoca Vakfından Seyfi Pınarbaşı ve arkadaşlarına da ilgi ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, hizmetlerinde başarılar diliyorum.

2017 Ufuk Turu Mardin’de

2017 yılında ufuk turu toplantısını Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şanlıurfa illerinden birinde yapma amacıyla yapılan ziyaretlerin sonunda Konya STK’larının toplantıyı Mardin ilinde yapma konusunda karar kıldığı bilgisi bize ulaştı. Konya ekibi ufuk turu amacıyla zemin yoklarken biz Kayseri ekibi de onlara yardımcı olmanın yanında bahsedilen illerde daha önceden edindiğimiz dostlarımızla hasret giderip kardeşliğimizi pekiştirmiş olduk. Seyahate çıkmaktaki destekleri için Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu yönetim kurulundaki arkadaşlarıma da teşekkür ediyor, çalışmalarında gayret ve başarılar diliyorum. Selam ve dua ile…”

Haber: Bünyamin Gültekin



