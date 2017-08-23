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Gönüllü Kuruluşlardan “Hayırlı olsun” ziyareti

Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu yönetimi, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz’e “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Gönüllü Kuruluşlardan “Hayırlı olsun” ziyareti
Platform Başkanı Ahmet Taş ve yönetim Kurulu üyelerinin bulunduğu heyet, bir süre önce Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Mustafa Gürbüz’e başarılar dileyerek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
 
Talas’ta iki mahallede öğrenci yetersizliği sebebiyle ilköğretim okulunun kapalı olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz, İlçe nüfusunun hızla artması sebebiyle her yıl öğrenci sayısının arttığını bu sebeple daha çok okul ve öğretmene ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
 
Ziyaretin kendileri için anlamlı olduğunu ve memnun kaldıklarını belirten Gürbüz, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak imkanlar ölçüsünde ve yasaların elverdiği şartlarda Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmaktan memnun kalacaklarını hatırlatarak Gönüllü Kuruluşların tüm üyelerine Sivil Toplum çalışmalarında başarılar diledi.
 
Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş ise  daha önceki dönemlere göre bugünkü şartlarda Milli Eğitim ve diğer kurumlarla Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak projeler çerçevesinde topluma hizmet etmenin kolaylaştığını belirterek, bu konuda ki özverilerinden dolayı hükümet yetkilileri ve Milli Eğitim müdürlüklerine minnettar olduklarını ifade etti.
 
Kurum Haberi
 
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