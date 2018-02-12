Gönüllü Kuruluşlardan “Hayırlı olsun” ziyareti

Ahmet Taş Başkanlığındaki Gönüllü Kuruluşlar yönetim kurulu yapılan genel kurulda Lokantacılar ve Pastacılar odası başkanlığına seçilen Altan Aydemir’e ziyarette bulundu.



Başkan Ahmet Taş, Altan Aydemir ve ekibine başarı dileklerini bildirerek Odanın toplumumuza sağlıklı, pahalı olmayan ve kaliteli hizmet sunmalarını beklediklerini söyledi.



Oda Başkanı Altan Aydemir de Gönüllü Kuruluşların ziyaretinin kendileri için anlamlı ve önemli olduğunu bildirerek “Kayseri’de insanımıza kaliteli, güler yüzlü ve İnsanımızın hak ettiği hizmeti sunmak bizim için büyük bir sorumluluk. Hem kaliteli ve sağlıklı hizmet hem de üye ve çalışanların sorunlarının giderilmesi konusunda her türlü çabayı göstereceğiz” diye konuştu.



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