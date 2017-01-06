Gönüllü kuruluşlardan Sanayi Odası ve Emniyete ziyaret Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu, Sanayi Odası ve İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Ahmet Taş başkanlığındaki Gönüllü Kültür Kuruluşları yöneticileri ilk olarak Sanayi Odasını ziyaret ederek Başkan Mehmet Büyüksimitçi’ye “Hayırlı olsun” temennilerini ilettiler.

Ziyarette sanayinin durumu, İhracatta bu yıl meydana gelen azalma,15 Temmuz kanlı darbesinin Kayseri sanayisine etkileri konusunda bilgi alışverişinde de bulunuldu.

Platform üyeleri daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, Müdür İbrahim Kulular’a Kayseri’ de 17 Aralık günü yaşanan ve 14 aslanın şehit olduğu Terör saldırısı için geçmiş olsun deyip başsağlığı dileklerini ilettiler. Ardından Şehitler için Kur’an-ı kerim okudular.

İL Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ise yapılan taziye ziyaretinden çok memnun kaldığını belirterek, gösterilen hassasiyet için Sivil toplum kuruluşlarının her alanda emniyet kuvvetlerine desteğinin anlamlı olduğunu söyledi.

Ayrıca ziyarette Kayseri’de ve Türkiye’de terör olaylarını ve 15 Temmuz FETÖ kanlı darbe kalkışması süreci konusunda da karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulan ziyarette Sivil toplumun Terör olaylarının önlenmesi konusunda destek olması da konuşuldu.

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